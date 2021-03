Hoy, miércoles 3 de marzo no hubo vacunación en la ciudad de Mercedes según el informo del hospital local, desde el inicio del cronograma se aplicaron en la ciudad un total de 250 dosis.

La actividad continuara de manera normal el día 4 de marzo y se espera completar el restante de 250 dosis entre jueves y viernes, cabe mencionar que las personas que se registraron en la página oficial serán convocados por los vacunadores quien le darán la hora para concurrir al puesto.

Comunicado del hospital local:



El @hospitallasmercedes comunica, que en el día de hoy no fueron citadas personas para vacunación Covid, debido a que se espera la llegada de más vacunas (durante la tarde-noche de hoy), para completar las 500 dosis asignadas a Mercedes.



Hasta la fecha se han vacunado 250 personas. El día de mañana se citará a 130 y el viernes las 120 personas restantes para completar el total de dosis.



Aclaramos que no existe un orden específico para el llamado, siempre y cuando la persona tenga un turno asignado por Salud Pública, serán comunicados por este Nosocomio. De lo contrario quedan en el sistema en lista de espera para la próxima tanda de vacunas, que no sabemos cuándo será. Todo depende de las dosis enviadas por el Gobierno Nacional a cada provincia.