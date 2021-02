Este jueves, se lanzó la iniciativa denominada “Corrientes es Carnaval” en Casa de Gobierno. A través de la misma, este fin de semana extra largo, los vecinos de la ciudad podrán disfrutar de la participación de comparsas locales, que se trasladarán en camiones por distintos puntos de la ciudad.

En este marco, además, continuará adelante la campaña “Sangre Carnavalera”, concientizando sobre importancia de la donación de este bien humano para la recuperación de muchos correntinos.

El acto de lanzamiento tuvo lugar en el Salón Verde, con la presencia del intendente de Capital, Eduardo Tassano; el ministro de Turismo, Sebastián Slobayen; el presidente del Instituto de Cultura; Gabriel Romero, la titular del Banco de Sangre, Carolina Aromí y el secretario de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Corrientes, Juan Maldonado Yonna.“Corrientes es Carnaval” es una iniciativa conjunta entre Provincia y Municipio para llevar a diferentes barrios de la ciudad la cultura carnestolenda, alejada de los grandes escenarios por el avance del Coronavirus. Por ello, las autoridades activarán medidas pertinentes para el resguardo de los vecinos y de los comparseros, ante la situación sanitaria.Asimismo, el recorrido por las principales avenidas iniciará el próximo viernes, y continuará hasta el martes 16 de febrero.SolidaridadEn este contexto, continuará la campaña denominada “Sangre Carnavalera”, que lleva adelante el Banco de Sangre de Corrientes, para la donación de sangre, médula ósea y plasma convaleciente, en las instalaciones de la entidad (Córdoba 1402) y en el Club de Regatas Corrientes.La palabra de las autoridadesEl intendente Eduardo Tassano, al hacer uso de la palabra, resaltó que "desde el inicio de la gestión sabíamos que debíamos poner a la ciudad a la altura de lo que hace la Provincia" y "así el Carnaval, es una Política de Estado".Además, el jefe comunal expresó que "en estos tiempos que no podemos disfrutar como antes de estas celebraciones, estamos buscando los mejores eventos para el próximo año y realizarlos como una gran fiesta".Por su parte, el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, sostuvo que "estamos haciendo una fiesta del carnaval diferente y me parece muy importante hacer los recorridos por los barrios donde la ciudad se convierte en una fiesta".También destacó el trabajo mancomunado de Provincia y los municipios en estas propuestas, informando que desde el sábado permanecerá abierto el Centro de Interpretación Ñanderekó, para exhibir muestras afines al evento mayor de Corrientes.A su turno, el ministro de Turismo, Sebastián Slobayen, sostuvo que "el Gobierno tiene ejes bien marcados, dónde el turismo y la cultura representan a las herramientas de Desarrollo, Inclusión y Modernización".Además, destacó que " estamos poniendo en valor al Carnaval sobre el ser correntino”, y agregó que "trabajando con compromiso en la reactivación de la cultura y el turismo -mediante los cuidados-, se pueden concretar estas acciones".RecorridoViernes 12 – Ará BeráHora: Concentración 20 hs - Salida 21 hsLugar de salida: Anfiteatro José Hernández (Av. Costanera Gral. San Martin y Pago Largo)Recorrido: Av. Costanera Gral. San Martin – 25 de Mayo (se detiene 10 minutos frente al Palacio Municipal) continua por Mendoza – Av. Gdor. Pujol – Av. Gdor. Ruiz – Av. Armenia – Av.Libertad – Av. N. Laprida – Av. R. Alfonsín – Av. Chacabuco – Av. Ferré (baja la música frente al Hospital de campaña) Av. 3 de Abril – Av. Costanera Gral. San Martin hasta Pago Largo –Anfiteatro José Hernández. (desconcentración).Sábado 13 – Kamandukahia y CopacabanaHora: concentración 17:30 hs – Salida 18:30Lugar de salida: Punta Tacuara (Av. Costanera Gral. San Martin y 9 de Julio)Recorrido: Agrupación Musical Kamandukahia – Av. Costanera Gral. San Martin – Av. J. Pablo II – Av. Romero – Av. Teniente Ibáñez – Av. Sarmiento – Av. Ibera – Av. Paysandú – Av. Alta Gracia – Av. Maipú – Guayquiraro – Av. Pres. Frondizi.Relevo: Comparsa Copacabana – sale desde (Plaza Ex Combatientes de Malvinas Av. Presidente Frondizi y Av. Cangallo) – Av. Pres Frondizi – Av. Medrano – Av. Cazadores Correntinos – Av. J.R. Vidal – Av. Chacabuco – Av. Armenia – Gdor. Ruíz – Av. Gdor. Pujol – Av. Costanera Gral. San Martín hasta 9 de Julio – Punta Tacuara (desconcentración)Domingo 14 – Samba Show y SapucayHora: concentración 17:30 hs. – Salida: 18:30 hs.Lugar de salida: Anfiteatro José Hernández (Av. Costanera Gral. San Martin y Pago Largo)Recorrido: Agrupación Musical Samba Show – Av. Costanera Gral. San Martín – Gdor. Pujol –Gdor. Ruiz – Av. Armenia – Av. J.R. Fernández – Av. Rio Chico – UNNE (Ex Dardo Rocha) – Av.Libertad – Av. Laprida.Relevo: Comparsa Sapucay. Sale desde Casa del Bicentenario (Eucaliptal – Av. Laprida y Av. Centenario). Godoy Cruz- Av. Independencia – Av. Milán – Av. Cazadores Correntinos – Av.Maipú – Av. D. Sarmiento (España) – Av. 3 de Abril – Av. Costanera Gral. San Martín hasta Pago Largo – Anfiteatro José Hernández (Desconcentración).Lunes 15 – Sambanda y Arandu BelezaHora: concentración 17:30 hs. – Salida: 18:30 hs.Lugar de salida: Punta Tacuara (Av. Costanera Gral. San Martin y 9 de Julio)Recorrido: Agrupación Musical Sambanda – Av. Costanera Gral. San Martin – Av. J. Pablo II – Av.Romero – Av. Teniente Ibáñez – Av. Sarmiento – Av. Ibera – Av. Paysandú – Av. Alta Gracia – Av. Maipú – Guayquiraro – Av. Pres. Frondizi.Relevo: Comparsa Arandu Beleza. Sale desde – (Plaza Ex Combatientes de Malvinas Av. PresFrondizi y Av. Cangallo) – Av. Pres Frondizi – Av. Medrano – Av. Cazadores Correntinos – Av. J.R. Vidal – Av. Chacabuco – Av. Armenia – Gdor. Ruíz – Av. Gdor. Pujol – Av. Costanera Gral. San Martín hasta 9 de Julio – Punta Tacuara (desconcentración)Martes 16 – Samba Total e Imperio BahianoHora: concentración 17:30 hs. – Salida: 18:30 hs.Lugar de salida: Anfiteatro José Hernández (Av. Costanera Gral. San Martin y Pago Largo)Recorrido: Agrupación Musical Samba Total – Av. Costanera Gral. San Martín – Gdor. Pujol – Gdor. Ruiz – Av. Armenia – Av. J.R. Fernández – Av. Rio Chico – UNNE (Ex Dardo Rocha) – Av. Libertad – Av. Laprida.Relevo: Agrupación Musical Imperio Bahiano - Sale desde Casa del Bicentenario (Eucaliptal –Av. Laprida y Av. Centenario). Godoy Cruz- Av. Independencia – Av. Milán – Av. Cazadores Correntinos – Av. Maipú – Av. D. Sarmiento (España) – Av. 3 de Abril – Av. Costanera Gral. San Martín hasta Pago Largo – Anfiteatro José Hernández (Desconcentración).