Comunicaciones puso en marcha los entrenamientos para lo que será la participación del aurinegro en el Torneo Federal que comenzará a fines de febrero. El esquínense Javier Herrera con pasado en Sata Rita es el encargado de dirigir el equipo.

¿Cómo estás trabajando en el inicio de esta nueva etapa?

La verdad es que bien, yo estuve en las cuatro participaciones que tuvo Santa Rita en el Federal (tres como asistente y una como entrenador a cargo).

La verdad es que no esperaba el llamado, pero cuando salió la propuesta organice mis cosas, tuve el apoyo de mi entorno que me impulsaron para que no desaproveche esta oportunidad y aquí estoy.

No es algo que a uno le pase todos los días la posibilidad de entrar en la estructura de un club que está en la Liga Nacional y poder tener un montón de recursos humanos y profesional. En dos días lo decidí y se dio para poder venir.



¿Cuál es tu idea respecto al trabajo con el plantel?

Cuando se pusieron en contacto conmigo los dirigentes y Jorge Balbis que es el nexo entre la Liga y la LDD, se habló de seguir una filosofía que baja del trabajo de la Liga con mi parte también. Voy a tener la libertad de manejarme como lo suelo hacer con mis equipos.

Pese a que es un torneo que algunos llaman de transición todos los van a encarar con la seriedad que tiene un Torneo Federal más que sabemos cómo se vive en cada ciudad donde hay un equipo.

Hay jugadores de experiencia que van bajando de categoría más los jóvenes que se quieren mostrar así que será un torneo muy interesante.

Para los chicos de Comu va a ser algo distinto de lo que es la Liga de Desarrollo tradicional. Va a ser muy interesante ver como insertamos este equipo de jóvenes en una competencia profesional.



¿Comunicaciones jugará con un plantel U23?

Si así es lo equipos de LDD que van a participar del federal no se les permite jugadores mayores de 23 años.

En nuestra región que es la del NEA, Regatas Corrientes y OTC están en la misma situación que nosotros. Tenemos un plantel de chicos entre 16 y 21 o 22 años así que será un gran desafío.

Por lo que estuvimos trabajando hasta ahora se los ve muy entusiasmados porque la mayoría vienen de un largo parate por el tema de la Pandemia.



¿Cómo está armado el equipo?

La mayoría de los chicos ya tuvieron su paso por el Club en la Liga de Desarrollo, tenemos dos o tres que están con el plantel de la Liga y que se van a incorporar cuando vuelvan y después hay dos chicos que vinieron, uno de Paraná y otro que jugó en Atlético Saladas.

Nos resulta muy interesante ver cómo vamos a insertarnos en la competencia imponiendo lo nuestro en un Torneo que tradicionalmente sabemos que es duro y hasta a veces donde los más grandes les hacen pagar el derecho de piso a los chicos. Hay muchas cosas en los que habrá que prepararlos.



¿Cómo fue el trabajo de esta semana?

Con Federico Meza (PF) estamos en el día a día y con Jorge Balbis estamos en contacto permanente. El lunes empezamos en triple turno, primero pesas y la parte física, luego una parte

técnica táctica y por la noche hacemos básquet.

Creo que cada entrenamiento está siendo un poco mejor. El conocimiento que vamos teniendo con los jugadores día a día nos permite ir mejorando. Es necesario ir armando el grupo que es fundamental porque vamos a estar varios meses juntos y más allá de los resultados que vamos a buscar también nuestros objetivos serán otros: que los chicos estén en competencia, que se desarrollen y que tengan un roce que les permita saltar a la Liga de un momento a otro.



El plantel

El equipo de Comu está integrado por: Lautaro Pividori; Ignacio Farías (Bases); Agustín Passone, Juan Bejar, Matías Núñez (Escoltas); Marcos Panozzo; Mateo Viana (Alas); Franco Maeso, Facundo Rivero (Ala - Pivot); Lucas Núñez (Pivot).



Junto al técnico llegaron Matías Núñez, (ex Atlético Saladas). Se trata de un joven 22 años, oriundo de General Pinedo (Chaco), mide 1,90 metros y se desempeña tanto de escolta o alero.



Lautaro Pividori, base de 20 años nacido en Paraná con pasado en Echagüe en la Liga Argentina. También se incorporó el pivot proveniente de Mar del Plata, Lucas Núñez, que tuvo pasado en Comu ya que formó parte del plantel que fue subcampeón de la Liga de Desarrollo.