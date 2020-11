Con la inauguración del enripiado de cerca de 40 kilómetros en jurisdicción del departamento General Paz, el Gobierno Provincial avanzó con obras clave para la transitabilidad de los pobladores y el desarrollo productivo de la zona.

Las inauguraciones de estas obras fueron realizadas el pasado viernes (20 de noviembre) por el gobernador de la Provincia de Corrientes, Dr. Gustavo Valdés, y el ministro de Producción, Ing. PA Claudio Anselmo, y consistieron en 10 kilómetros sobre la ruta provincial Nº 101 de Ramones a Vences, 12 kilómetros de la Nº 102 desde el empalme de la Nº 75 con el Lomas de Vallejos y 10 kilómetros de la Nº 75 hasta paraje Zapallo

Financiadas por medio del Fondo de Desarrollo Rural (FDR) y enmarcadas en el programa de Mejoramiento de Caminos Rurales, se trató “prácticamente de 40 kilómetros de caminos, con una inversión que llega casi a los 60 millones de pesos, erogación muy importante que llega a través del FDR”.

“Permiten, además de facilitar la producción y pensar en el desarrollo de la agricultura en esta región, también una mejor condición y calidad de vida a los pobladores rurales de esta zona”, manifestó el ministro.



En el caso de Lomas de Vallejos y con una inversión de $ 31.020.954, el enripiado de 12 kilómetros de la ruta provincial Nº 102 va desde su empalme con la ruta provincial Nº 75 con el Municipio de Lomas. La intervención fue solicitada por el Consorcio caminero “Unión para el Desarrollo”, y contempló la apertura de cajón, distribución y compactación de ripio, aporte de suelo y nivelación con extracción lateral del camino y desbosque de un tramo de banquina, como así también la construcción de 17 alcantarillas.



“Como decimos permanentemente en cada una de estas inauguraciones, el objetivo es facilitar la comunicación de los pobladores rurales no solo para poder sacar su producción, sino para su actividad diaria para el acceso a las escuelas rurales, a los poblados y a toda la actividad que necesita quien se dedica al trabajo agropecuario”, explicó el ministro Anselmo durante la inauguración de los 12 kilómetros de caminos en Lomas.

“Esta es una manifestación más del compromiso del Gobierno Provincial de que los fondos recaudados del Impuesto Inmobiliario Rural, a través del FDR, lleguen en obras nuevamente al campo”, concluyó Anselmo sobre los enripiados.



Del intendente de Lomas



El intendente de Lomas de Vallejos, Julián Zalazar, indicó que el del viernes fue “un día muy especial para toda la zona porque se inauguraron muchas obras: más de 30 kilómetros de enripiado es que para todas las familias rurales tanto para la educación, la salud, educación”. “Como decía hoy en las inauguraciones, sin caminos no hay adelanto para una comunidad y no hay progreso”, manifestó.



Sobre la traza mejorada inaugurada sobre la ruta 102, es un “un tramo de 12 kilómetros en el que hay muchísimos productores en su trayecto como así también dos escuelas primarias que en épocas de lluvia no podías ir a dar clases los maestros o en épocas de seca los arenales no le dejaban transitar”, comentó Zalazar.



“Con la conectividad terminan todos esos problemas, y cuando comiencen las clases van a por ir normalmente a la escuela”, indicó. “Son adelantos que quedan, son obras costosas pero quedan para todas las generaciones y lo que nos queda es mantener y eso lo hacemos desde el Municipio que siempre estamos trabajando en todos los caminos rurales”, reflexiona el intendente.



Conectividad rural por internet



A través del fideicomiso del Fondo de Desarrollo Rural y por medio del Ministerio de Producción, la Provincia continúa avanzando con la conectividad de internet para las escuelas rurales y al respecto el ministro Anselmo indicó que “hemos avanzado bastante, seguimos con el plan de conectividad de internet en escuelas rurales donde además funcionan como nodos, porque son de acceso abierto y gratuito y que además le permite a pobladores cercanos poder tener acceso a estas redes”.

“Hasta ahora lo venimos trabajando desde el Ministerio de Producción que en principio era por un plan que era básicamente por radio enlace y tenemos grandes expectativas de mejoramiento de las condiciones y de la calidad y la capacidad de estas redes sobre todo a partir del trabajo con Telco que va a poder proveer mayor ancho de banda a partir del desarrollo de la fibra óptica”, concluyó.