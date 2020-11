Comunicaciones no empezó esta Liga Nacional de la manera que pretendía. El trabajo previo en Mercedes había generado muchas expectativas sobre el rendimiento del equipo.

Mariano Fierro, uno de los jugadores más regulares en el aurinegro (14.5 puntos; 10.5 Rebotes) analiza lo hecho hasta ahora.

¿Cómo viven este arranque de Comunicaciones?



El arranque del equipo no fue lo que esperábamos. Porque esperábamos tener algunos juegos ganados. En todos se buscó ganar y hasta el último minuto tuvimos muchas chances, pero no pudimos resolver algunas cosas que son normales en la situación que estamos viviendo, en la que no hay tiempo para corregir.

Nos faltaron jugadores importantes como Junior, se incorporó Nico (Paletta) con muy pocos entrenamientos, los internos llegaron cuando estábamos en la Burbuja.

Pese a todo tuvimos cierres que terminaron siendo para los otros equipos que se definieron por pequeños detalles. La verdad que es un arranque que nadie esperaba, pero más allá de eso el equipo ha dejado todo en la cancha.



Salvo el juego con Quimsa, en el resto de los partidos, estuvieron ahí hasta el final. ¿Por qué les está costando el cierre?



Es un formato de juego muy especial, se ve que los tanteadores son muy parejos. En pequeños detalles se definen los partidos. Hubo tres o cuatro juegos en la zona sur y la norte en donde la diferencia fue de arriba de diez puntos.

El mismo juego que nosotros perdemos con Quimsa, se perdió por una diferencia grande, pero faltando tres minutos estábamos a cuatro puntos. El equipo está haciendo las cosas de la mejor manera, buscamos el triunfo y creo que cuando llegue el primero nos vamos a sacar esa mini presión de querer ganar porque hacemos todo lo que tenemos que hacer para alcanzarlo.

Ahora el desafío es que en el juego con Libertad nos salgan las cosas bien para poder empezar a construir el equipo que queremos. Ahora tuvimos cuatro días para analizar los errores y saber por dónde pasa lo que hay que corregir.



¿Cómo ves el nivel de la competencia?

Es muy parejo, hay muchos jugadores que están en un gran nivel. Hay equipos que tienen ventaja porque mantienen

a muchos jugadores de la temporada anterior como por ejemplo San Martín que juega muy parejo.

En lo personal ¿cómo te estas adaptando a la vida en la Burbuja?

Lo que pasó en la zona Sur me causa un dolor bárbaro porque estuvimos mucho tiempo deseando volver a jugar, pero bueno es algo que podía pasar porque todas las delegaciones se podían cuidar pero en todos los Hoteles ingresa gente de limpieza, los que nos dan de comer, etc.

También se da el traslado a las canchas a jugar, hay gente que no está en las Burbujas.

Estos son los riesgos que hay en cada profesión o trabajo. Espero que no sea mayor porque la verdad es que dependemos mucho para que salgan las cosas bien del cuidado de cada uno. Nuestra delegación se cuida lo

mejor posible (en un rato nos hacen los testeos) y ojalá que todo salga bien en el Hotel en sí porque sería un problema que haya contagios.



Y vos ¿cómo te adaptaste?

Es una cosa distinta, es algo diferente. A veces hay momentos duros por estar encerrado en una habitación mucho tiempo. De toda forma, tratando de disfrutar el momento porque uno estaba con muchas ganas de volver a jugar. Esto es todo nuevo, es una convivencia muy distinta a lo normal así que hay que disfrutarlo. Hay que ir adaptándose al día a día y al ánimo que puede tener uno. Uno va a aprendiendo cosas día a día.