Una familia de Mercedes estuvo a punto de ser estafada mediante un llamado telefónico, le ofrecían una suma de dinero de 18 mil pesos por la emergencia del coronavirus.

En el día de hoy, 4 de noviembre una persona comento a diario mercedes FM 89.5MHz que recibió un llamado telefónico supuestamente de Buenos Aires de desarrollo social de la nación donde le informaron que recibiría determinada suma de dinero ,previo a la acreditación tenía que realizar un trámite en un cajero automático.

La persona que estaba siendo engañada agrego que le solicitaron que realice esta diligencia con mucha discreción y con absoluta reserva y que nadie podía enterarse que fue beneficiado con la suma de 18 mil pesos.A todo esto la familia le contesto a esta persona:” no vamos a realizar ninguna diligenciaY además ANSES no no ha notificado nada, y por eso no voy a realizar ninguna diligencia que ustedes me piden”.Muy preocupada por la situación vivida esta persona quedo muy nerviosa porque el sujeto que lo llamo tenía mucha información real y además conocía otro detalle de la familia, afortunadamente pudo zafar y no ser víctima del engaño por esa razón dio a conocer su experiencia y que todos conozcan para no caer en las estafas telefónicas que hoy por hoy hay tenido un gran auge