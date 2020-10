Comunicaciones se apresta a viajar el domingo por la noche hacia la ciudad Autónoma de Buenos Aires para ingresar en la Burbuja que permitirá el desarrollo de la competencia más importante que tiene el basquetbol nacional. Luciano Guerra uno de los jóvenes hizo su balance de lo que fue este período de preparación para lo que viene en esta nueva etapa de la Liga Nacional.

Luciano Guerra, base, U23 que llegó la pasada temporada a la entidad aurinegra sostuvo “la verdad es que han pasado varios meses y ahora estamos con muchas ganas de viajar para jugar la Liga. Hemos trabajado correctamente, si bien falta un poco de ritmo de juego que tiene que ver con todo este tiempo que hemos estado sin competencia, creo que con la sucesión de partidos seguido vamos a ir agarrando el ritmo rápidamente. Por mi parte yo estoy bien, la verdad es que físicamente me siento bien porque me preparé no me relajé en estos meses”.

Hizo referencia también a la situación que se ha generado por la demora de la llegada de los dos extranjeros de Comu, remarcando que “creo que hubiese sido fundamental que estén con nosotros ahora creo que nos daría un plus tanto en la prácticas como en los primeros partidos pero bueno los chicos han respondido bien, ocupando ese espacio vacío que tenemos. Igual tenemos la ventaja de que nos conocemos varios de los jugadores entonces cosas como estas las podemos pasar por alto un poco”.



“Comu siempre busca tener buenas personas y eso hace que el grupo sea bueno y la convivencia y el día a día sea mucho más llevadero y más fácil de organizar. Ahora todos estamos expectantes de cómo será la Burbuja. Espero que salga todo bien porque es un parámetro de cómo va a continuar la competencia en los eses siguientes a las fiestas, así que espero que salga todo bien que no haya casos para que el año que viene podamos seguir pensando en la competencia” sostuvo el base nacido en Córdoba.



Por último dijo respecto al aspecto estrictamente deportivo “será muy exigente, pero tenemos la ventaja en el plantel de tener muchos jugadores jóvenes que nos da una ventaja porque son partidos muy seguidos. Hay que tener una buena preparación y la cabeza tranquila porque podes perder un partido un día pero en menos de 24 horas tenés la revancha. Vamos a tener que estar frescos de la cabeza y del físico lo mejor que podamos”.