En un día movilizante para la militancia el dirigente de Volver a Creer explica en un emotivo mensaje político, por qué será Gobernador de la provincia a través de su espacio que se transforma en la tercera vía.

Diez años del paso a la inmortalidad de Néstor Kirchner y un año del triunfo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Hoy es un día peronista por toda la geografía nacional

Por eso es apropiado iniciar el camino trazado por Daniel Caran, con más de 30 mil voluntades que lo respaldan, es un excelente momento político en la provincia para empezar a ver que existe una tercera vía. Que hay algo más allá de la grieta que los agoreros quieren vender a la ciudadanía y espantarla de la política.El fundador de Volver a Creer, incursiona además en una innovación al utilizar herramientas tecnológicas para llegar a cada correntino y correntina. No hay distancias para la ilusión que empodera las almas y corazones.“Compañeras, compañeros, hermanos correntinos: Quiero invitarles a construir un despertar, de un sueño tan largo que lleva ya 47 años, cuando muchos de nosotros sin darnos cuenta éramos unos pequeños peronistas y vimos a nuestros padres soltar lágrimas y a la vez sonreír de alegría. No entendíamos demasiado, pero aquello tan lejano en el tiempo, lo terminamos atesorando toda la vida”.“Fuimos creciendo y cientos de miles transitaron la historia, cientos de miles murieron y otros tantos cientos de miles desaparecieron”.“Y a cientos de miles le robaron por más de cuatro décadas los sueños”.“Y seguimos y empujamos y sufrimos, pero nadie les quitó ni me quitó la identidad y sobre todo la esperanza”.“Porque como miles de compañeros y compañeras en Corrientes que fuimos absorbiendo discursos sin contenidos, me canse de esperar como de soñar”.“Y solo espera quién no se involucra en la lucha y en la verdad, esa que siempre vence. No ofrezco plagios de convocatorias ni esporádicos alientos de unidad, simplemente quiero ofrecerles “VOLVER A CREER”.“Les invito a participar y construir juntos este nuevo tiempo a jóvenes, mayores, mujeres, trabajadores, emprendedores, productores, empresarios, intelectuales y a todo hombre de buena voluntad que habita esta bendecida provincia sin sectarismos ni exclusiones”.Se que somos capaces de honrar el legado de Perón cuando decía: “La política no es para nosotros un fin, si no solo el medio para el bien de la patria que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional”.“Viene un desafío que necesitará de Todos y Todas”.“Les dejo un fuerte abrazo. Dios bendiga a cada uno de Ustedes”.