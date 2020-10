Comunicaciones sigue cumpliendo con los entrenamientos de cara a lo que será la nueva Liga Nacional. El técnico analizó el presente del equipo.

Ariel Rearte señaló respecto a la etapa en la que está el equipo “La verdad que venimos entrenando muy bien.

Terminamos con la parte de acondicionamiento físico y pretemporada y ahora estamos abocados totalmente al básquet tratando de ponernos más finos en el juego, para poder empezar a disminuir los errores y jugar mejor.



En eso estamos, mucho más metidos en la parte estratégica y táctica. La verdad estamos contentos que el plantel haya podido desarrollar la parte física que era algo muy importante y generaba dudas de cómo íbamos a encontrar a los jugadores”.



El técnico nacido en Chaco ponderó el trabajo realizado previamente en la parte física a la llegada de los jugadores por el preparador físico.



“A medida que fuimos fichando a los jugadores se ponían en contacto con el profe y la verdad es que hubo un mes y medio de trabajo invisible que no se vio pero que estaba ahí.



La verdad es que hay que destacar al profe Alvarez (Claudio) porque le puso mucha pasión y encontró en los jugadores el lugar donde desarrollar este proyecto. Así que en un contexto nuevo y distinto, la verdad que el trabajo que hicieron ese mes y medio antes de iniciar los entrenamientos fue muy bueno y por eso lo remarco porque fue clave para que hoy podamos estar con el plantel completo, sin sobrecargas, sin lesiones que era un poco el interrogante que teníamos”.



Respecto a la llegada de Lucas Ortiz dijo “fue el último en incorporarse y llegó casi tres semanas después. Así que ahora está haciendo lo que los demás compañeros hicieron en este mes y medio de trabajo.

Viene un poco más atrás en el acondicionamiento físico pero tampoco no tenemos mucho tiempo como para que pueda recuperarlo, así que esta con una doble carga, lo que hace el equipo y lo que le faltaba del tiempo previo.



Tiene mucha voluntad, se está sacrificando mucho así que confío en que va a llegar en óptimas condiciones al inicio del Torneo y soy optimista respecto a veamos una muy buena versión de Lucas para esta temporada”.



Se nota la rigurosidad de las prácticas y al respecto señaló “ya estamos en esa etapa en la que necesitamos replicar lo que va a ser el torneo así que necesitamos entrenamientos de altísima exigencia porque así va a ser el torneo.



Corto y de alta intensidad así que al meternos en el desarrollo basquetbolístico necesitamos replicar lo que van a ser los esfuerzos máximos de cada noche”.



El grupo está bien sostuvo el Director Técnico “hay una muy buena relación aunque debo decir que no hemos tenido grandes problemas en los tres años que llevo en el club, no hemos tenido problemas internos que no se puedan solucionar y creo que este es un ejemplo de equipo de buena gente.

Creo que eso facilita muchísimo el trabajo y el establecimiento de las relaciones internas en el plantel”.

Por su parte respecto a la llegada de los extranjeros dijo “por lo que pude saber de la gente del club que está en contacto con ellos, Williams estaría entregando los papeles el viernes en el Consulado Argentino así que creería que la semana que viene podríamos tener a alguno de ellos acá”.



El entrenador espera la fecha de inicio y a eso apunta. “Nosotros trabajamos pensando en la fecha del 2 y 3 de noviembre. A lo sumo se podrá retrasar un par de días, pero no mucho más que eso. Así que nosotros seguimos enfocados para estar aptos para jugar en esas fechas. Uno entiende que la falta de oficialización de la fecha está vinculada a tener toda la logística preparada y anunciarlo cuando se tengan todos los detalles finalizados”.