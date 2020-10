Una camioneta conducida por una persona que estaría bajo los efectos del alcohol casi provoco una tragedia luego de impactar bruscamente con una pared de una habitación de la propiedad de la familia Maciel.

Horacio Isaurralde que se ocupa de preparar la copa de leche para unos 45 niños comento a Diario Mercedes sobre la situación ocurrida en la noche del viernes cuando una camioneta rompió la pared de una habitación gracias a DIOS la persona que duerme en ese cuarto salvo su vida milagrosamente.

Isaurralde entrega la merienda los días lunes miércoles y viernes además de realizar raciones calientes los días sábado y domingo cuando personas de alma caritativas donan los ingredientes para elaborar el almuerzo.Horacio también contaba durante la entrevista que recibe ayuda de la diputada Mariel Meza, Sebastián Gómez y de Ángela Riquelme para poder asistir a los niños del lugar.Espero que esta situación pronto se revierta hable con la diputada Meza que se comprometió a darme un ayuda de igual manera lo hizo Sebastián Gómez comento Horacio Isaurralde.El lugar donde preparo la merienda y funciona el merendero es de la familia de Patricia Maciel, estoy muy preocupo porque los chicos no entienden de estas cosas, algunos de ellos ya el día domingo me están preguntando qué voy hacer el día lunes si chocolate o arroz con leche,Voy a buscar la forma de que esto se solucione pronto y no desamparar a los chicos que asisten a este merendero en barrio Villa Rivadavia cerro Horacio en la entrevista hecha por Patricia Ramírez