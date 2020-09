Tras conocerse la noticia de que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Decisión Administrativa 2020-1741, autorizó a que los equipos que participen de la próxima Liga Nacional comiencen a entrenar y luego del resultado negativos de los hisopados realizados a los jugadores de Comunicaciones, se iniciaron formalmente los entrenamientos del equipo que comienza a prepararse para una nueva temporada de la Liga Nacional.

Las prácticas se realizan bajo el protocolo establecido para las mismas. En el predio Comunicaciones tiene su estadio de fútbol que es utilizado para las actividades al aire libre.

Los jugadores aurinegros llegaron a Mercedes la semana anterior con Hisopados realizados en sus ciudades de origen y luego fueron sometidos a un nuevo estudio en Mercedes para despejar cualquier duda respecto a la situación de cada uno. Estos dieron negativos por lo que quedaron habilitados para trabajar normalmente.

El técnico aurinegro Ariel Rearte se refirió a la vuelta señalando “estamos muy contentos porque los jugadores ya cumplieron con los requisitos que se necesitaban acá en la ciudad y así poder empezar a entrenar por supuesto con las limitaciones que establece el protocolo, pero el hecho de volver al trabajo es algo muy gratificante para los que somos parte de este proyecto”.

“Nosotros sabíamos que todos estaban trabajando en su casa con seriedad porque el Preparador Físico (Claudio Alvarez) estaba al mando de todos los trabajos, el seguimiento era muy bueno y el cumplimiento de todos los jugadores también, así que cuando los vimos pudimos constatar que se hizo todo como nosotros estimábamos porque la condición general de los jugadores es buena. El piso para empezar a trabajar es muy satisfactorio así que a partir de ahora vamos a ir combatiendo la ansiedad de hacer más de lo debido porque todos tenemos más ganas de lo que los valores científicos establecen que hay que hacer” dio el entrenador chaqueño.

Los jugadores que ya están en la ciudad son: Junior Cequeira, Miguel Gerlero, Mariano Fierro, Lucas Arn, Luciano Guerra (Sub 23), José Montero, Santiago Ibarra (Sub 23), Juan Manuel Bejar, Agustín Passone y Facundo Rivero (estos tres juveniles).

Lo que falta

Respecto a la conformación total del plantel (faltan tres fichas mayores) la mirada esta puesta hacia los Estados Unidos desde donde llegarían dos internos y un escolta con buen porcentaje de gol. Al respecto el técnico dijo “nosotros tenemos los jugadores elegidos, ahora la AdC se está trabajando para gestionar como será el ingreso al país de los mismos.

Así que esperamos novedades para poder efectivizar su llegada. Los acuerdos están avanzados pero hasta que no haya una definición al respecto no

podemos hacer nada. Se trata de tres jugadores nuevos que no han tenido paso por la Liga Nacional”.