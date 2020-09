Luego de visitar San Roque para evaluar la situación sanitaria por la que atraviesa esa localidad debido al aumento de contagios por Coronavirus, el gobernador Gustavo Valdés se dirigió a Empedrado, donde inauguró refacciones en el Honorable Concejo Deliberante (HCD), y la puesta en valor de la Oficina de Policía de Seguridad de Navegación (POLINAVE), en el destacamento local de Prefectura Naval Argentina. También recorrió varias obras en ejecución, como el nuevo acceso a la ciudad, y entregó bienes de capital del programa provincial Emprendedores somos Todos.

En primer lugar, el Mandatario correntino contó haciendo referencia a su visita a San Roque, que fue “a acompañar a nuestros hermanos que están pasando un momento difícil, ya que me quería a poner a disposición del intendente Raúl Hadad, porque hoy están con 85 casos”. Y agregó que si bien “aquí en Empedrado hay 3 casos y sabemos exactamente cuál es la vía de contagio, igual hay que tener precaución”.

Las actividades de Valdés consistieron en la inauguración de las refacciones del HCD, donde se llevó adelante la refuncionalización de espacios, dos accesos, planta alta, dos oficinas, sala de sesiones y sanitarios. Mientras que en el destacamento Empedrado de la Prefectura Naval, se puso en valor la oficina de POLINAVE.Relató además que “fuimos a recorrer el nuevo ingreso de la localidad la segunda parte, donde estamos haciendo un desvío para que tengan otra entrada que sea más corta. A veces la Municipalidad no puede hacer sola este tipo de obras, entonces acompañamos con inversión” señaló.El Gobernador junto al intendente anfitrión, José Cheme, dijo que también “fuimos a ver la inversión que venimos haciendo juntos, que es la bajada de lanchas, recorrimos el Hotel de Turismo que es un emblema y se está recuperando con una inversión privada”. Recorrieron por otra parte la Escuela Técnica, “una obra que está muy avanzada, para darle más posibilidades a nuestros jóvenes; otro emprendimiento que tiene que ver con hotelería, donde se comprometieron y quieren invertir en la Estación Terminal que vamos a tener en la entrada, los obras en el Teatro Dora, entre otros”.Por otra parte, manifestó que “todo lo que hacemos de obra pública no nos tiene que impedir ver el esfuerzo que hace la gente, aquellos que sueñan con trabajar, y por no tiene que estar la mirada invisible del Estado”, respecto a la entrega de herramientas en el marco del programa Emprendedores somos Todos. Afirmó que solo “es un aliento que le llevamos a cada emprendedor para que puedan seguir, porque únicamente salimos adelante con esfuerzo, compromiso y sacrificio”.EmprendedoresEn la oportunidad se hizo entrega de bienes de capital de Emprendedores Somos Todos, a través del cual los beneficiarios recibieron un horno pizzero para continuar con sus labores de panadería, al igual que Zulema Molina y Susana Balcazar; José María Gómez recibió una cocina industrial; y Mario Pietro herramientas de peluquería. En el caso de Miriam Sánchez se hizo un horno pizzero de 6 moldes; Ronaldo Banega una pulidora de cuchillos; Elizabeth Ortega recibió insumos para su emprendimiento; Adriana Romero una máquina de coser familiar; otra de las beneficiarias recibió un kit de jardinería, una maquina industrial y diversas herramientas de construcción, en otros.A su vez, se hizo entrega de la personería jurídica y libros de acta a la Asociación Civil Guías de Pesca, que tiene como presidente a Jorge Antonio Romero, quien además recibió insumos tecnológicos para avanzar con su negocio por parte del programa Emprendedores Somos Todos.