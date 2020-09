Dijo que su sector no admitirá una confección de listas "entre cuatro

Personas". Reconoció sus expectativas para el año electoral que se aproxima.

El empresario mediático y ahora precandidato a gobernador, Daniel Caran, dijo que su sector interno en el Partido Justicialista va ser "centinela y custodio" de la normalización del justicialismo para que no sea "una moneda de cambio".

En un diálogo entre colegas, Caran conversó con el periodista Rubén Duarte en el programa La Otra Campana que se emite por LT7 Radio Corrientes en dúplex con LT25 Radio Guaraní.Todo hace suponer, Daniel, que la pandemia no les va a dar permiso a los justicialistas para que voten en diciembre. Si esto sucede, ¿creés en la posibilidad de una lista única, de unidad o de consenso-Sí.¿Te sentás a hablar con quién tengas que hablar?-Nos van a tener que dejar participar de esto.Porque sería la única salida, ¿no? Porque la otra es, el Interventor armando solo la lista en un cuarto, con cuatro personas, cerrando las listas.-No. Nosotros vamos a ser centinelas de lo que pueden llegar a hacer. Vamos a custodiar, ellos saben que estamos con los ojos y oídos abiertos.Que se olviden de que el peronismo es una moneda de cambio. Conmigo el peronismo no va a ser una moneda de cambio. Conmigo el peronismo va a ir a una restauración, después cuando el peronismo llegue al poder, va a ser un vehículo para la felicidad de nuestro pueblo.Hoy, casi el millón de correntinos está como el cielo, triste y desanimado. Yo siempre pongo el ejemplo del Lázaro, levántate y anda. Hay que salir a buscar casa por casa, yo lo hice, por eso es que hablo de esta manera.Yo lo hice en dos elecciones. Yo recorrí varias veces la provincia, conozco cada rincón de mi provincia. Yo he acompañado a gobernadores importantes que recorrían la provincia. Tuve esa cantidad de recorrido hace muchísimos años. Y después salimos por nuestra agrupación, a convocarlos y nos han apoyado más de 30 mil personas.Hoy tenemos que triplicar. Tenemos que multiplicar esa masa de ciudadanos, hombres, mujeres y jóvenes. Yo no puedo creer que todavía, a esta altura de los acontecimientos, se esté discutiendo la paridad de género.No me entra en la cabeza que se esté discutiendo para que haya una ley, para darle participación a la juventud… Una cosa tremenda, de locos. Hay que ser más serios. No se necesita una ley para invitar a los que saben, para armar cuerpos técnicos, a los profesionales… Ahora nuestros equipos técnicos están hablando con profesionales médicos, para que nos digan cómo podemos ayudar.En eso tenía que estar la autoridad del Partido. Cuando el pueblo le concede una responsabilidad, hay que pensar no en el mármol, hay que salir con la medalla. No puede ser que no haya una persona como dirigente de nuestro partido, que no mire a esa medalla por el hecho de saber que ha hecho algo en esa responsabilidad. Hoy el Partido Justicialista ni siquiera existe como oposición.¿Qué lugar querés ocupar en las elecciones del próximo año?-Yo estoy trabajando para ser gobernador de esta provincia.Perfecto. Tenemos el título.-Yo lo voy a hacer.- Habrás escuchado los nuevos contagios, volvimos a pasar el número de 30, lo que preocupa bastante, ¿verdad?-Sí. La verdad es que tenemos que tener todas nuestras atenciones y responsabilidades al máximo, porque la responsabilidad individual y social debe ser nuestra bandera en estos tiempos.