La causa Perugorría está llegando a una etapa y pronto habrá una sentencia hoy el ministerio publico fiscal ocupo todas las horas de la jornada presentando los alegatos, el doctor Alegre continuara con su presentación el día miércoles.

Por esta causa 5 personas están imputadas y el juicio atraviesa una etapa definitoria donde próximamente los jueces darán un veredicto.

De acuerdo a lo fijado hoy 8 de septiembre fue el turno del doctor Alegre para hacer su presentación Extenso alegato de la Fiscalía Apunta a documentaciones apócrifas pero reconoce que la acusación no cuenta con una pericia para constatar si hubo o no perjuicio al municipio de Perugorría.Al finalizar la presentación será el turno de la defensa de los imputados, todavía no se conoció el orden de la presentación pero es un hecho que el miércoles 9 de septiembre después del mediodía los doctores Hanson, Monti, Gelmi y Fernandez hagan su trabajo en esta causa que concuerdan que existe un montón de pruebas pero todo ellas muy pobres.