En relación al allanamiento ordenado por la Justicia Federal en la sede de Cambio Solidario de Mercedes, hago publico el hecho de que soy una de las personas que puso en conocimiento de dicha Justicia la situación anómala e irregular de que una Oficina Publica funcione en una sede partidaria, como así también de perjuicios generados a ciudadanos por la supuesta utilización de sellos falsos, falsificación de instrumento público etc.-

Convencidos de que vivimos en un estado derecho en el que las leyes están para ser cumplidas y en el que, como representantes de un partido político, debemos ser quienes promovamos estos valores, junto a Claudio Niz y David Riquelme presentamos formal denuncia en relación a los hechos arriba señalados para que la justicia investigue y actúe.

Como jóvenes nos inquietaba cómo utilizaban los trámites de ANSES para su provecho político, mezclando lo institucional con lo partidario y, sobretodo, porque causaron perjuicios a muchos mercedeños que no pudieron cobrar su asignación por embarazo, o AUH porque no se cargaban sus datos, o jóvenes que no pudieron cobrar su PROGRESAR o su IFE, entre otras cuestiones.

Los organismos públicos son de todos los ciudadanos y no son de la pertenencia exclusiva de determinado sector político.



Ante tal estado de cosas, la nuestra se sumó a otras denuncias que efectuaron otras personas, por otros delitos, pero que siempre tienen como autor a quien resulto investigado el día ayer. Y, en este orden de cosas, resulta lamentable que a ésta situaciones sumamente graves le quiten la debida relevancia acusando de que se tratan de cuestiones políticas, desviando la atención hacia otras cuestiones, sin asumir que están procediendo de mala manera y que están transgrediendo leyes vigentes.



Vivimos en una república con instituciones que deben ser respetadas y como ciudadanos debemos velar por la vigencia de las mismas porque si no, como país y como ciudad, no nos quedaría nada. Por eso seguiremos luchando y bregando por el respeto a los derechos de cada uno de los vecinos de Mercedes.



Por la concejal Belén Gómez jornara