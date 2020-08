El gobernador Gustavo Valdés encabezó una nueva conferencia de prensa en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, donde brindó un detallado informe de la situación epidemiológica de Corrientes, respecto a la pandemia del Coronavirus. En este contexto anunció la Fase 5 en toda la Provincia, ya que a partir de este martes Paso de los Libres e Itatí tras haber controlado los contagios, regresarán al estado del resto de los municipios; aunque igualmente pidió “no confiarnos” porque el riesgo continúa.

Al inicio de su alocución, el titular del Poder Ejecutivo provincial que se encontraba acompañado por los ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo; y de Salud Pública, Ricardo Craddozo; además del intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, expresó que “hemos atravesado unos días de alerta máxima”, refiriéndose a la situación de contagios en el Hospital Pediátrico “Juan Pablo II”, que tuvieron derivaciones de infecciones en el interior y en el sanatorio Norte de la ciudad.

“Era difícil la situación y necesitábamos un tiempo para detectar cada uno de los casos, que ha sido controlada mediante el sistema de salud y el accionar del Comité de crisis, por ese motivo los resultados fueron exactos y este panorama nos permite poder continuar en Fase 5 pero no hay que confiarse”, aseguró Valdés.

Seguidamente, el Mandatario dio cuenta de un breve resumen sobre la situación del hospital de Campaña, que hasta el momento “cuenta con 5 personas en sala clínica con Covid-19, 11 bajo observación de sospechosos y 3 en terapia intensiva en estado crítico con asistencia respiratoria”.



Con respecto al sanatorio Del Norte indicó que “lo hemos reintegrado al sistema de salud, y en el caso de la población del nosocomio del Juan Pablo II, el sector del quemado se encuentra separado de aquellas personas que no están infectadas y continúan con su tratamiento en el hospital, mientras que los demás nosocomios están en buenas condiciones” e instó a “continuar trabajando con este método exitoso”.



Paso de los Libres e Itatí recuperadas

Por otro lado, Valdés se refirió a la situación de cada una de las localidades que en el último tiempo se vieron afectadas por casos de Coronavirus. Primeramente, indicó que “la ciudad de Paso de los Libres fue la población que más sufrió contagios, teniendo como contexto el ingreso y egreso de más de 500 camiones que circulan por día, lo cual ocasiona una dificultad adicional”.

De esta manera, teniendo en cuenta que el 22 y el 30 del corriente mes se darán de alta a otros pacientes, anunció que “desde mañana (por este martes), Paso de los Libres que se encontraba en Fase 3 pasa a Fase 5 y así estamos recuperando nuevamente a esta localidad al esquema provincial”.



Continuó con la situación de la localidad de Alvear, que “si bien hemos tenido casos en un principio y fueron detectados rápidamente, así pudimos recuperar a la localidad que actualmente cuenta con dos casos positivos que fueron asilados y que, si bien continúan en Fase 5, deben continuar con las precauciones necesarias”.



Haciendo mención a Itatí, resaltó que “actualmente cuentan con 5 casos activos y mañana se darán de alta 4 personas, por lo tanto, desde ese momento contarán con un solo caso”. De esta manera, “recuperaremos a la ciudad a la Fase 5 aunque vamos a continuar controlando la situación”.

De igual manera, se refirió a la ciudad de Bella Vista que teniendo en cuenta que contiene un caso activo que provino de un contacto estrecho con el Hospital “Juan Pablo II” y generó alarmas en la localidad, “seguimos realizando la trazabilidad del virus para descartar la posibilidad de nuevos casos y continuar en Fase 5”, resaltó. Por otro lado, las localidades de Monte Caseros con 2 casos activos, Santa Ana con un caso activo y Mocoretá que ya no posee casos positivos, continúan en la modalidad de Fase 5 al igual que toda la Provincia.



Ante este balance, Valdés expresó que “la República Argentina afronta una situación compleja y difícil y nosotros estamos inmersos en el país, por eso no debemos relajarnos porque encontrarnos por tanto tiempo en esta etapa distinta a las demás provincias, hace que no creamos en la complejidad del virus y vayamos descuidando los protocolos”. Por este motivo, “tenemos que cuidarnos para seguir en Fase 5 y así continuar produciendo, trabajando y generando la actividad que buscamos y lo estamos pagando no yendo a la escuela, no viendo a nuestros familiares de otras provincias o como sucede con la merma del turismo tras esta situación compleja que atravesamos”.



Asistencia profesional a Jujuy

El primer Mandatario contó por otra parte que se recibió una solicitud del Gobierno provincial de Jujuy para enviar asistencia profesional. Y eso por eso que “dos profesionales terapistas de Corrientes viajarán mañana (por este martes) a Jujuy: Rodrigo Sanabria y Gabriela Álvarez”, indicó.

“Sabemos que la situación es muy difícil ahí, pero le quiero agradecer a estos profesionales que van a estar yendo y serán remunerados por la provincia de Jujuy”, comentó y envió “un abrazo al gobernador Gerardo Morales que padece de esta enfermedad, esperemos que la pueda superar con éxito”, y también “a todos los jujeños el abrazo del pueblo correntino”.



Testeos pagos

Sobre el cobro de los testeos que se implementó desde la semana pasada, explicó que es “para tener un mejor control y darle mayor movilidad a la provincia de Corrientes”. Los mismos se hacen en 8 puntos de ingreso al territorio provincial: Corrientes-Resistencia, Ituzaingó-Posadas, San Carlos-Vichadero y Centinela, Liebig-Apóstoles, Guayquiraró-La Paz, Paso Tuna-San Jaime, Mocoretá-Chajarí y Sauce-Feliciano.

Informó que a la fecha se encuentra 2.332 permisos activos, pero “tuvimos 32.776 rechazos de pedidos de ingreso a Corrientes”. Se cobraron 634 testeos, que implicó una recaudación de $2.456.300, que “lo vamos a usar para comprar esos tests nuevamente y reponerlos a Salud Pública”, agregó Valdés y señaló que “vamos a seguir haciendo este cuidado fronterizo, porque tenemos la responsabilidad de cuidar al millón cien mil correntinos”.



Deportes grupales

Respecto al deporte, el Gobernador manifestó que “no vamos habilitar ninguna otra actividad, porque podemos complicarnos y mucho. Preferimos aguantar un poco más y que podamos generar un estado de bienestar físico con trote, bicicleta y actividades deportivas individuales”.



Por el turismo interno “solicitamos oportunamente la autorización a la Jefatura de Gabinete de la Nación, así que continuamos con las actividades permitidas”. Dijo que si bien “notamos una merma en este tiempo, pueden solicitar los permisos a través de nuestra página que es permisos.corrientes.gob.ar”.



Por último, sostuvo que “es tal vez el momento más difícil que nos tocó vivir en los últimos tiempos, y solo si trabajamos juntos tanto los municipios, la Provincia, Nación, los médicos, la seguridad, los empleados municipales, entre todos, pero fundamentalmente si nuestros ciudadanos ayudan, colaboran y reciben las indicaciones que nos dan nuestra autoridades sanitarias, solamente así podremos arribar a buen puerto”.