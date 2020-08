Félix Barboza, jefe de la policía de Corrientes hablo sobre varios aspectos en relación a su función, una de ellas fue el tema del abigeato en distinto escenarios de la provincia, nuevos diagramas equipamientos y construcción de destacamento.

Durante el acto realizado en Yapeyú Barboza explicaba en una entrevista que se están haciendo nuevos diagramas para tratar el tema del abigeato, además se refirió también a la licitación para adquirir móviles , chalecos anti balas y otros insumos para la fuerza.

Contesto también en la entrevista sobre la construcción de un destacamento y /o seccional policial, en este caso se trataría de la seccional numero 4 ubicada en barrio san Pedro, es un tema que está en análisis y por el momento no hay novedades.Para este 2020 la jefatura policial no decidió el traslado de ningún personal en la ciudad de mercedes afirmo Félix Barboza durante la entrevista.En relación a las cámaras de seguridad colocadas por el municipio y la implementación del centro de monitoreo el jefe de la policía de Corrientes dijo:” el municipio no pidió ningún permiso , ni habilitación para la colocación de cámaras y la sala de monitoreo”, existe una ley provincial donde señala que es necesario que estos controles estén a cargo de la policía sentenció Barboza.