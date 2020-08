Con motivo del 170º aniversario de su paso a la inmortalidad, el gobernador presidió el acto central en su honor. En la oportunidad, puso como ejemplo su lucha y sacrificio ante las adversidades, como las que hoy plantea la pandemia del Coronavirus.

El gobernador Gustavo Valdés, encabezó hoy el acto de homenaje por el 170ºaniversario del fallecimiento del General San Martin, en su Yapeyú natal, en la plaza de armas frente al Templete que guarda los restos de la casa natal y frente al Arco incompleto que rinde homenaje a los combatientes de Malvinas.

En la oportunidad, el mandatario destacó que “las enseñanzas de San Martín son fundamentales para superar este difícil momento”, teniendo en cuenta la situación de pandemia por el Covid-19, a la vez que agradeció la paciencia y la valentía del pueblo correntino, dejando en claro que ““hoy es bueno reconocer a quienes están al frente de la batalla que libramos: fuerzas de seguridad, personal de salud y empleados municipales. Sólo trabajando codo a codo derrotaremos a este virus. Ese día diremos, fuerte, “¡Viva la Patria!”Debido al protocolo vigente, prácticamente sin público y con todos los cuidados de bioseguridad, se desarrolló el emotivo y tradicional acto.



El acto dio inicio con el ingreso del gobernador Valdés y la intendente Fagúndez, quienes fueron recibidos por el jefe de la agrupación Libertador, coronel Paiva, quien pidió autorización para iniciar el acto. Tras ello, se produjo el saludo a la formación por parte del gobernador, la jefa comunal y el jefe de tropa, dando ingreso al sable corvo.



Luego se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y tuvo lugar la invocación religiosa por parte del cura Jorge Gómez, al igual que el homenaje al Sargento Cabral, a cargo del jefe del destacamento de Granaderos a Caballo con asiento en Yapeyú, Orlando Cordón.



Gobernador Valdés

“Hoy se cumplen 170 años del fallecimiento general Don José de San Martín y como gobernador de Corrientes quería venir a rendirle un homenaje sentido”, fueron las palabras con las que el mandatario comenzó su discurso en el acto, acotando que el padre de la patria “nos ha legado valores, principios que debemos imitarlos para ser hombres y mujeres de bien”.



Tras resaltar que los valores sanmartinianos son el cimiento con que se forjó la libertad de la América unida, el gobernador mencionó que nuestro prócer “tuvo que pasar momentos difíciles y complicados, como los que nos tocan ahora a nosotros en tiempos de pandemia, con dificultades económicas también”.



Al continuar con sus manifestaciones, Valdés dijo que San Martín “soportó heridas, como esa que tuvo en su rostro al defender a la patria en la batalla de San Lorenzo que la llevó indeleble en su cara. De joven sufrió dolencias como el asma y a pesar de eso cruzó la Cordillera de los Andes con pasos arriba de los cuatro mil metros de altura” y subrayó que, pese a todas esas adversidades, “nunca bajó los brazos, convencido de la misión de grandeza que llevaba adelante”.



“Los argentinos estamos viviendo tiempos difíciles, donde nos tenemos que sobreponer a una libertad que hoy no es negada por un virus desconocido en el mundo, al cual los correntinos y los argentinos le estamos dando una dura batalla”, enfatizó el gobernador, poniendo de relieve que actualmente “tenemos armas que no son sables como en aquellos tiempos del Libertador de América, hoy son barbijos, jabón y alcohol para lavarnos las manos y la distancia que debemos mantener entre las personas para evitar el contagio”.



Luego, no dudó en afirmar que para tener éxito en esta misión “es fundamental el orden y la disciplina. No hay manera de combatir a un enemigo invisible si no tenemos en cuenta esos dos aspectos, que es lo que también nos enseñaba el general San Martín”.



Y continuó expresando que “hoy vemos como los pueblos pierden sus libertades cuando deben ingresar en una fase 1 de cuarentena para no permitir movimientos e impedir la propagación del coronavirus”, señalado la importancia de “trabajar todos juntos por esa libertad anhelada”.



“Hoy no tenemos infantería, tenemos médicos, enfermeros, no tenemos caballería, son ambulancias, y hay que poner el pecho, tener coraje y hablando con claridad a nuestro pueblo”, prosiguió declarando el titular del ejecutivo provincial, para quién como gobernante, “no es fácil ni simpático ni divertido privar a nuestros conciudadanos de las libertades que nos otorga la Constitución Nacional y la Provincial, pero es lo que debemos hacer para combatir al coronavirus”.



En tanto, se dio tiempo para traer a colación que fue un 20 de agosto de 1820 cuando el general San Martín se subió a un barco para viajar al Perú, hace 200 años y al arribar debió afrontar un gran dilema por una epidemia de cólera y el tifus que le generaba al ejército bajas inconmensurables, en un claro ejemplo de “luchar sin bajar los brazos frente a las adversidades”.



Seguidamente, transmitió su mensaje de profundo pesar y acompañamiento a las familias correntinas de los dos fallecidos que registra Corrientes a consecuencia de la pandemia del Covid-10, extendiendo su sentimiento a todos los argentinos que han padecido muertes de seres queridos.



“En homenaje a ellos debemos tener la frente alta, la cabeza erguida y la mirada atenta para seguir peleando y también en homenaje a tantos héroes anónimos que visten de blanco y no tienen uniforme militar”, aseveró Valdés, para ofrecer su mensaje de cierre: “Hoy es bueno reconocer a quienes están al frente de la batalla que libramos: fuerzas de seguridad, personal de salud y empleados municipales. Sólo trabajando codo a codo derrotaremos a este virus. Ese día diremos, fuerte, “¡Viva la Patria!”