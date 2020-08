El gobernador Gustavo Valdés visitó a la tarde la localidad de San Carlos, donde inauguró juntoa la intendente local Graciela Larraburu, pavimento, redes de energía y de agua potable. También entregó herramientas a emprendedores y anunció la construcción de una sucursal del Banco de Corrientes, una escuela, viviendas y cordón cuneta.

Por las inclemencias del tiempo los actos inaugurales programados para la tarde de este miércoles en San Carlos, se concretaron en el salón de usos múltiples de la municipalidad

En el mismo, se dejó formalmente habilitado el reciente tendido de 3, 5 Km de línea eléctrica de 33 kv en la zona del Aguapeí. Asimismo, inauguró 50 cuadras de pavimento en la zona urbana de San Carlos, mientras que también se explicó el trabajo que la provincia está realizando en esa localidad para proveer agua potable.Gobernador ValdésValdés se refirió en el inicio de su discurso a los problemas que enfrenta y enfrentaba San Carlos, los que no “son fácil de resolver todos juntos y al mismo tiempo”. Sin embargo, afirmó que “hoy como Gobernador de la provincia, les vengo a decir que los vamos a resolver, porque sabemos que cuando asumimos, los problemas que tenía la localidad eran muchos” como los inconvenientes con el agua, los caminos, la falta de parque industrial, el problema de la luz, entro otros.“Y tomamos decisiones que no son fáciles, tampoco son baratas, pero había que invertir en San Carlos”, agregó. Relató que “no fue fácil decidir tomar una línea eléctrica y de sacar a la Cooperativa que estaba en su momento con parte de la línea”, pero “si no tenemos energía eléctrica, no vamos a tener empresas que se quieran radicar aquí”, manifestó el primer Mandatario y aseguró que “vamos a seguir haciendo las inversiones en infraestructura eléctrica, las que sean necesarias para garantizar a todos los empresarios y los emprendedores quieran iniciar un trabajo, que quieran producir, transformar materia prima y agregar valor”.Por otra parte, contó que “después de 30 años no había inversión en infraestructura de caminos, no había la posibilidad de tener un reasfaltado, y hoy podemos decir que tenemos entre 40 y 45 cuadras del ejido en condiciones”. Seguidamente, Valdés anunció que “vamos a estar haciendo las 7 o 9 cuadras de cordón cuneta para empaquetar toda esa inversión que tenemos”.También resaltó que “necesitábamos seguir invirtiendo en camiones que sean fundamentales para la producción, como las rutas 74 y 71. La idea es terminar y llegar hasta San Borjita, para que podamos tener una salida hacia la Ruta 12 completamente en condiciones”.



Respecto a viviendas, el Gobernador informó que se viene trabajando en un programa “donde la Provincia es la que pone la plata a través del INVICO (Instituto de Vivienda de Corrientes), y en conjunto con los intendentes las ejecutamos”, y en ese marco “encaramos 10 viviendas con el Municipio”. Por su puesto que “no nos olvidamos que a través del INVICO y del FONAVI (Fondo Nacional de la Viviend), solicitamos 15 viviendas y si nos aprueban el plan nacional vamos a estar distribuyendo en la localidad para que San Carlos siga creciendo”.



En materia educativa, anunció que “vamos a estar haciendo la escuela principal de San Carlos, a través de una inversión importante”. Y en lo que se refiere al turismo, el titular del Poder Ejecutivo comentó que “si bien estamos diseñando el programa de los Esteros del Iberá, sabemos que San Carlos es una población que tiene muchísimos años, que debe tener más de 300 y fue saqueada, destruida, que se fue levantando nuevamente, lo que significa que acá tenemos un tesoro que es importante recuperarlos y ponerlo en valor”.

Es por eso que con el Comité Iberá, “estaremos invirtiendo para generar valor, para hermosear el Museo de San Carlos, ya que es importante comenzar a fomentar el ingreso turístico para que vean lo que tenían”, destacó Valdés.



Entrega para los emprendedores

Posteriormente, el Gobernador como hace habitualmente en el interior provincial, entregó bienes de capital para los inscriptos en el programa “CORRIENTES SOMOS TODOS”. Los mismos consistían en una cocina industrial, un lavacabezas y kit de peluquería, una soldadora inverter, una máquina de coser, dos heladeras Exhibidora, una batidora industrial y una sierra circular.