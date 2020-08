Poco a poco Comunicaciones rearma su estructura para afrontar una nueva temporada de la Liga Nacional. Junior Cequeira seguirá en el aurinegro buscando que el proyecto siga creciendo para que el equipo sea protagonista.

¿Cómo estás viviendo este momento sin poder entrenar pero ya confirmado para seguir en Comu en la próxima temporada?Estoy viendo este momento como se puede, como todos aprovechando que nos quedamos junto a mi familia acá en Mercedes porque no había casos y tener las comodidades en la casa para poder entrenar con los elementos de mi esposa que da clases de funcional y algunas pesas y bici que me traje del club se me facilitó mucho más.

De esa manera trato junto al Preparador Físico y al Kinesiólogo del Club trabajar dentro de lo que se puede para llegar al primer día de pretemporada de la mejor manera.



¿Qué aspectos tuviste en cuenta para quedarte por tercer año en Mercedes y puntualmente en Comu?

La verdad es que le comunique a mi representante de que s el Club tenía intensiones de que continúe iba a tomar como prioridad seguir por lo bien que estamos junto a mi familia acá en Mercedes y estos dos años en el Club cuando me sumé a este proyecto en aquel momento que me llamó Ariel.

La idea es que año a año vaya creciendo y que seamos protagonistas en la Liga. Esta Liga que pasó fue algo ilógico pero íbamos por buen camino y nos quedó ese gustito de lograr cosas importantes en el club. Uno de los motivos de quedarme un año más es ese, poder ser protagonistas, armar un gran equipo para competir y dejar a Comunicaciones y a Mercedes en lo más alto.



¿Cómo creés que será la nueva temporada de la Liga competitivamente teniendo en cuenta como se están armando los equipos?



Creo que va a estar como en las últimas temporadas, con equipos que se van a armar para ganarla otros para clasificar a torneos internacionales, otros para mitad de tabla y otros que evitaran el descenso si es que lo hay como pasa en todos los años. Obviamente fue un golpe esto de la Pandemia pero no quita que viendo el panorama de cómo se están armando los equipos el panorama será así.



¿Hablaste con Rearte para conocer que piensa y que quiere para la temporada?

Con Ariel solo hablé sobre lo que él quiere. Ya nos conocemos trabajamos juntos hace dos años. Ahora el está enfocado en poder completar el armado del plantel.

No hemos hablado de objetivos ni nada para la temporada que viene, simplemente me comunicó la idea de seguir trabajando juntos. Una vez que se arme el plantel y nos juntemos tendremos que empezar a trabajar pero como ya te dije ya nos conocemos el conoce mi manera de pensar y eso es bueno a la hora de trabajar para estar los más alto posible. Todo es muy reciente falta completar el plantel.