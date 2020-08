Luciano Guerra llegó a Comunicaciones la temporada anterior y con el correr de los meses se fue afianzando en el plantel de la Liga como el base sustituto.

Pero también cumplió una destacada actuación cuando lo convocaron para la Liga de Desarrollo. Precisamente logró el primer título con Comu en la Liga Extendida. El cordobés de 22 años analiza el presente y lo que puede pasar con la competencia.

¿Cómo estás viviendo este momento en el que sos uno de los confirmados en el equipo?



Da un poco de ansiedad este momento en el que el equipo empieza a conformarse. Todavía no sé muy bien quiénes serán mis compañeros pero al mismo tiempo estoy conforme y contento de continuar en Comu una temporada más.



¿Qué esperas para esta nueva temporada?



Nuestra temporada pasada fue buena, el equipo estaba creciendo. Justo en el momento más lindo del año se suspendió por completo, pero no dudo que nos hubiese ido bien. En esta nueva temporada espero que podamos hacer un gran papel dentro de la liga e individualmente poder seguir creciendo y aprendiendo de grandes jugadores y entrenadores.



¿Cuánto te sirvió para crecer haber tenido varios minutos en la Liga en la primera temporada?

Fue una experiencia increíble, la verdad lo soñé toda mi vida y jugar con y contra jugadores con tanta jerarquía te lleva a aprender todos los días un poco más. Lo disfruté mucho.



¿Cómo te preparás para la temporada que viene?



Costó pero ya estoy acomodado en esta cuarentena con respecto a mis entrenamientos. Es un momento crítico para los deportistas, ya que estamos fuera de nuestra zona de confort, pero tenemos que pensar que no tan lejos volveremos a la normalidad.



¿Hablaste con Rearte para ver cuál será tu rol en el equipo?

Todavía no hablamos con Ariel, más allá de las últimas charlas que tuvimos no hablamos puntualmente de la temporada que viene.



¿Te dejó un sabor amargo no poder saber para qué estaban la temporada anterior?

Totalmente, como te mencioné antes me parece que íbamos a tener buenos resultados en playoffs, así que es una lástima que no se haya podido continuar.



¿Creés que estaban para poder pelear el título?



Sin dudas, estuvimos entre los mejores equipos y tuvimos partidos muy buenos contra los punteros de la tabla. Así que podría haber sucedido, no veo porqué no.



Hay equipos que se están armando, ¿cómo creés que será la nueva temporada Liga competitivamente?

No creo que el nivel baje como escuché decir en muchos medios.

La cantidad de jugadores que fueron a jugar en otras ligas no me parece motivo para dudar de la competitividad de la Liga Nacional. Ojalá pronto acabe todo esto y podamos volver a hacer lo que nos gusta y todos puedan disfrutar de la Liga.