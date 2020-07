Fue la excusa perfecta del intendente Diego Martin Caram en una reunión llevada adelante días atrás con un referente gremial que intento lograr un mejoramiento salarial para los compañeros municipales, Caram dijo este mes de julio los mercedeños no pagaron sus impuestos.

Laura Moreira del gremio de ATTE en Mercedes solicito una audiencia con el primer mandatario local para dialogar sobre un incremento salarial considerando conveniente por la época del año y por la crisis económica que hizo que el poder adquisitivo fuera muy notorio particularmente en los compañeros municipales.

La referente de atte comento que el intendente le menciono que la recaudación en el pago de impuestos del mes de julio fue muy baja y además que no hay mucho dinero en las arcas municipales y que la pandemia los obliga a llevar adelante acciones para poder afrontar el sueldo de todo el plantel.Por el momento no es viable ningún tipo de incremento salarial y que habrá que esperar lo que sucede durante agosto fueron las palabras de Diego Caram para esquivar el bulto y si una vez más dejar de lado al otro sector que no comulga con el actual gobierno, seguramente otra seria la respuesta si la SOEM hubiera encarado un nuevo incremento.Realmente estamos ante una situación contradictoria, porque el funcionario municipal, el intendente en cuantas oportunidad que tiene al ser entrevistado por medios locales y capitalinos destaca y remarca que el vecino acompaña su gestión, acompaña al gobierno de cambio solidario pagando en tiempo y forma sus impuestos entonces cual es la realidad el mercedeño realmente paga los impuestos como lo expresa el intendente o simplemente estamos ante una verdadera mentira?.



Todo indicaría que el intendente Caram tiene un doble discurso según la conveniencia y se habría sacado de encima un problema que ha planteado la asociación de trabajadores del estado ATTE para no mejorar el sueldo de los municipales una situación realmente dolorosa para todos.