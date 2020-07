Jorge Leoguera de ATTE se refirió al estado precario de la seguridad que tienen los compañeros municipales que prestan los servicio esenciales en nuestra ciudad responsabilizo al intendente por no cumplir con la entrega de cubre boca, barbijos y otros elementos primordiales en esta época de pandemia.

Realmente es una situación desastrosa la que atraviesan los compañeros que garantizan los principales servicio que brinda el municipio a la comunidad, la recolección de residuos es la más destacable de la pandemia por citar un ejemplo, Leoguera muy ofuscado por las reiteradas entrevista que brinda el ejecutivo salió con los tapones de punta y dijo:

“ estoy cansado de escucharlo al señor intendente que está muy preocupado por la pandemia habla todo los días de que cuida al personal y los alienta a seguir trabajando y a no bajar la guardia, utiliza los medios locales casi de manera sistemática como lo hacía la ex presidente Cristina Fernández en cadena nacional”Señor intendente a los compañeros le entregan un barbijo que es prácticamente descartable obligándolos que el mismo sea utilizado durante todo el mes, usted únicamente habla lindo en los medios que le hacen el caldo gordo pero la pura realidad es totalmente diferente.Leoguera se refirió también a la situación de los municipales, la mayoría de ellos precarizados que son obligados a ir a trabajar en los puestos de controles de los acceso que tiene la ciudad, calladitos y obedientes deben hacerlo y sobre todo no quejarse con las condiciones a lo que son obligados a trabajar, son estas cosas las que me indignan y ya estoy cansado de escucharlo al ejecutivo mentir.Esto no sucedería si el señor intendente hace cumplir las normativas que fueron creadas por esta difícil situación sanitaria que atraviesa el mundo el país, la provincia y particularmente la ciudad de mercedes, sepa que aquellos que son becados y trabajan como personal contratado de planta permanente están desprotegidos legalmente y eso es una situación que no debe suceder que pasaría si alguna de estas personas y compañeros municipales contrae el COVID? Que pasaría?