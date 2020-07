El intendente de la ciudad Diego Martin Caram escribió una carta por cumplirse los 130 días de la pandemia donde reconoció el trabajo del personal apostado en el acceso Norte, el principal y también de los otros.-

En principio se trata de una carta que solo intenta reflejar las acciones del mandatario porque a la fecha no hay casos positivos en Mercedes, todo ello gracias al gran esfuerzo del personal municipal que debe soportar sol, viento, frio. Lluvia y otras inclemencias climáticas, si hoy por hoy alguien realiza una inspección a los puestos montados por el municipio queda a la vista las pésimas condiciones que los municipales prestan servicio.-

El mandatario quien tiempo atrás expresó en medios locales que su gestión destina diariamente 70 mil pesos en la medida sanitaria por la pandemia, ese dinero realmente no se ve reflejado en los controles donde esas personas realmente están poniendo el pecho.-



A nuestra redacción nos llegó un material fílmico de un puesto ubicado en el acceso NORTE particularmente el que se encuentra emplazado en las inmediaciones del refugio de canes Ana Aguirre, nuestra SOLIDARIDAD para ellos que días atrás (sábado) soportaron frio y lluvia en un pequeño refugio hecho de plástico donde caía más agua adentro del supuesto refugio del personal municipal.-



Nuestro intendente intenta que los mercedeños hagan y sigan los protocolos sanitarios y se cumplan con el distanciamiento social mientras que sus funcionarios hacen lo que quieren y el simplemente se saca el lazo de encima diciendo que la policía y el fiscal deben actuar cuando en este último fin de semana en una zona residencial se hizo una fiesta donde una funcionaria de su gabinete participaro, señor intendente se predica con el EJEMPLO debe tomar acciones rápidas y sancionar a sus empleados cuando cometen una falta o no cumplen con las normativas vigentes, o acaso ellos están inmunes?



CARTA ABIERTA DEL INTENDENTE DIEGO CARAM A TODOS LOS MERCEDEÑOS POR LOS 130 DIAS SIN CORONAVIRUS.



28 de julio de 2020. Mercedes, Corrientes.



Queridos vecinos y vecinas.



Hoy se cumplen 130 días del inicio de este nuevo estilo de vida que nos ha forzado a aprender nuevas conductas y dejar muchas costumbres de lado. Con el equipo de trabajo que me acompaña en la municipalidad creemos que es fundamental reconocer el esfuerzo diario de los mercedeños y las mercedeñas que han comprendido y aceptado las medidas tomadas y colaboran para obtener los resultados que logramos hasta el día de hoy.



Sabemos que no es sencillo, que la realidad golpea en lo profundo de nuestras acciones diarias y que hay sectores de nuestra comunidad que están viviendo situaciones desafortunadas. Es este el desafío que hoy nos toca enfrentar y la única manera de ganar esta pelea es si estamos todos juntos. Por eso no bajemos los brazos, no echemos a perder todo lo conseguido hasta el día de hoy, y seamos solidarios con aquellos que están trabajando para cuidarnos.



Estas palabras conllevan también un mensaje de compromiso; y por qué no, un pedido personal: estemos más unidos que nunca en esta causa. Ha quedado demostrado que vale la pena cuidarnos, Mercedes está libre de Coronavirus, ese es un logro de cada uno de nosotros.



La reciente noticia llegada desde Paso de los Libres nos ha encendido las alarmas, por eso nuestro mensaje de apoyo y aliento a los vecinos de esa ciudad, sepan que los acompañamos en este momento.

Les dejo nuestro cariño sincero, sepan que nuestro compromiso es con ustedes y vamos a seguir trabajando para que cuando todo esto pase no falte ningún integrante en la mesa de la familia mercedeña.



Diego Caram

Intendente