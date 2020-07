Realmente sin palabras, el pasado sábado nos llego a nuestra redacción un video donde deja al descubierto una situación que hace rato se conocía, el personal apostado en el acceso Norte trabaja en condiciones catastróficas inhumanas.-

El dia que llovió el personal apostado en las inmediaciones al refugio de canes vivió un mal momento por las condiciones de trabajo deplorable que en la actualidad soportan.-

El video habla por si solo y deja al descubierto un tema my cuestionado de los controles, la culpa no la tiene el intendente, ni el secretario de gobierno ni nadie del gabinete de gobierno, si la culpa no la tienen ellos de quien será?