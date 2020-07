El gobernador Gustavo Valdés avanza hacia la industrialización de Corrientes, específicamente en la zona noreste de la Provincia con epicentro en Ituzaingó, donde se instalarán 11 empresas a partir de la firma del Acta Compromiso que tuvo lugar en Casa de Gobierno, en el cual se otorga la posesión provisoria de hectáreas en el Parque Industrial con los beneficios fiscales de exención de impuestos por 10 años.

Asimismo, el Mandatario recordó que “el desarrollo es uno de los ejes que trazamos en nuestra gestión”, y lo consideró “fundamental para resolver las cuestiones que tiene la población, que es contar con un trabajo digno y con las condiciones de vida adecuadas”.El Gobierno de Corrientes con el objetivo de fomentar el desarrollo económico e industrial de manera sustentable, decidió enmarcar el proyecto dentro de sus acciones de fomento logístico industrial, de conformidad a las previsiones de la Ley N°5470, que instituye el Régimen de Promoción de Inversiones. En este marco, la Provincia se compromete a otorgar la posesión provisoria de hectáreas en el Parque Industrial de Ituzaingó, para que las empresas puedan instalarse, además de que las inversiones que se realicen dentro del predio gozarán de los beneficios fiscales de exención de impuestos provinciales por el periodo de 10 años.



De esta manera, Valdés acompañado por los ministros de Industria, Trabajo y Comercio, Raúl Schiavi; y de Producción, Claudio Anselmo, firmó el Acta con los representantes de las empresas GP Energy, que tiene el objetivo de atender las demandas de energía térmica en la industria de la región; también con FyR Maderas, que instalarán una planta para la fabricación de finger, tableros y machimbres, mediante el aprovechamiento de materia prima en general; y con Forestal AyD, que levantarán una planta para el desarrollo de aserradero de madera, fabricación de muebles, placas multilaminadas y cabos de escobas.



Luego fue el turno de la firma con la empresa DAL-RI Energía Renovable, que llevarán adelante la concreción de productos mediante el aprovechamiento y la utilización de los subproductos de la industria maderera; Da Rosa Group, que instalarán una planta para la colocación de placas y maderas laminadas; y Grupo San Joaquín, que fabricarán pellet de madera mediante la reutilización de residuos de la forestoindustria.

Otra de las empresas que se instalará en el Parque Industrial de Ituzaingó es Laminación y Templado de Vidrios, para la fabricación de abastecimiento de vidrios templados, laminados y derivados.

Baztan SRL Aserradero, planta que fabricará puertas placas, molduras, camas, sillas, mesas, bajo mesadas, alacenas, placares y demás muebles, también firmó el Acta Compromiso; al igual que Portal-Plac, que se encarga de la fabricación de puertas placas para interiores y puerta de tableros para exteriores; Vivienda de Maderas, con la fabricación y construcción de casa de maderas; y Termoeléctrica SA, planta de biomasa con el objetivo de desarrollar una plataforma tecnológica de energías renovables.



“Espero sea el puntapié inicial de este gran sueño que tenemos juntos”

“Agradezco que puedan instalarse en este sueño que tenemos de industrializar la provincia”, se refirió inicialmente el Mandatario refiriéndose a los inversores, y recordando que el desarrollo “es uno de los tres ejes que hemos trazado en nuestra gestión”. Valdés consideró en este sentido que “el desarrollo es fundamental para resolver la cuestiones que tiene la población: contar con un trabajo digno para poder llevar el pan a la mesa de cada casa, con las condiciones de vida adecuadas para poder vivir en felicidad y libertad en un pueblo que lo puede hacer con el fruto de su trabajo”.



Continuando, el Gobernador dio cuenta en este marco, en base a una política industrial y productiva, que “salimos a impulsar fuertemente la creación de Parques industriales: primero lo hicimos en Paso de los Libres con 500 hectáreas; también en Bella Vista, donde trabajamos para comenzar a generar las bases; y en Curuzú Cuatiá, donde hemos comprado los terrenos necesarios para que se lleve adelante la obra”. “Los gobiernos tenemos que comenzar a levantar la mirada hacia el futuro, y eso es agregarle valor a nuestra materia prima para poder venderla y de esa manera distribuirla, así generando más riquezas para combatir a la pobreza”, siguió el mismo, detallando los beneficios del proyecto.



En este contexto, el titular del Ejecutivo informó que el nuevo predio tiene 530 hectáreas y ha sido comprado a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). “Vamos a estar generando riquezas que tienen que estar bien distribuida: con los trabajadores en blanco y en un lugar que es inmejorable”, añadió, considerando que “no hay otro Parque industrial como el de Ituzaingó y van a ser ustedes los responsables de montar su empresa y generar los recursos, y nosotros como Estado de generarles todas las condiciones que necesitan”, agregó, refiriéndose a los inversores presentes.



En otro orden de temas, respecto a la posibilidad de proyectar un ferrocarril que una al río Uruguay con el Paraná (Virasoro con Ituzaingó), Valdés manifestó la posibilidad de financiamiento ante el mismo escenario. “Tenemos que comenzar a conversar y ver cómo unimos ambos ríos, que va a ser clave para cuando en el Uruguay no se pueda salir por falta de agua o que no podamos hacer la presa de canalización por el mismo”, sostuvo, a la vez que detalló que “en nuestro Parque industrial tenemos que hacer una inversión en infraestructura cercana a los 40 millones de dólares para que ese parque tenga todas las condiciones”.

Luego, el Mandatario anunció en la oportunidad que “estamos licitando el Puerto en el Parque Industrial de Ituzaingó, una inversión de 10 millones de dólares para su construcción”, valorando que este espacio histórico en la localidad “tiene una ventaja competitiva de entre 3 y 5 dólares por tonelada, ya que no necesitamos desarmar el convoy para poder armar los barcos, y va a permitir a Ituzaingó, Virasoro y Santo Tome salir por puerto seguro”.

En este aspecto, contó que además, “estamos invirtiendo en la distribución energética de todo el Parque con Yacyretá y también con la DPEC, de manera que tengamos una doble alimentación segura para que se desarrollen”.



“El mejor momento para invertir no llega nunca, porque siempre hay dificultades, pero lo que tiene que llegar siempre es el coraje y el sueño de que podamos ver una Provincia mejor y una Argentina de pie”, adicionó también, remarcando el significado de la obra. “Acá estamos, ésta es la industria nacional que queremos aquí, y espero que este sea el puntapié inicial de este gran sueño que tenemos juntos, para que podamos hacer de Corrientes una provincia industrial”, finalizó enfáticamente Gustavo Valdés.