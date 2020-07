A través de una conferencia de prensa, el mandatario informó que se habilitó la actividad turística en varias comunas que no tienen circulación viral, como una medida para paliar la crítica situación que vive el sector. Habló de la situación epidemiológica y de la localidad que ayer registró un contagio por lo cual se resolvió que retroceda de fase, como forma de precaución. Mantuvo un contacto virtual con el ministro de Nación, Nicolás Trotta y dejó en claro que no están dadas las condiciones para que las clases presenciales vuelvan en el mes de agosto en Capital y otros centros urbanos. Se evalúa que las escuelas rurales sean las primeras en retornar a las aulas.

El gobernador Gustavo Valdés, ofreció una conferencia de prensa en el Salón Amarillo, en donde informó que, con un estricto protocolo, se reactivará la actividad turística en municipios que no tengan circulación viral del Covid-19. Asimismo, señaló que, tras un caso positivo en Alvear, el municipio volvió a fase 3 de la cuarentena obligatoria, como medida de prevención para evitar la propagación del virus.





“Esta convocatoria es para informar las nuevas medidas en el marco de la pandemia. Es importante señalar el regreso del turismo interno en la provincia entre municipios que no presentan casos activos de COVID-19”, señaló a través de su cuenta de twitter, agregando: “El turismo es uno de los sectores más importantes de Corrientes, pero también de los más afectados debido a que está paralizado hace más de 120 días. Para proteger la salud y seguridad, los viajes se harán, respetando los protocolos que trabajamos con municipios y prestadores”.



Sobre la situación sanitaria en los municipios, resumió que Alvear se encuentra en fase 3, siendo permanentemente monitoreado por el Comité de Crisis; Saladas y Goya, ambas en fase 5, presentan una situación estable pero son controladas en todo momento.



“Debemos seguir focalizando el control y la prevención en Mocoretá dada su interconexión permanente con Chajarí, ubicada en el segundo departamento entrerriano con más casos activos de COVID-19”, comentó al referirse a la localidad del sur correntino.



El mandatario mantuvo más temprano una charla por teleconferencia con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta en donde se evaluó entre otros temas el futuro regreso a las clases.

Sobre ese punto dejó en claro que por ahora no están dadas las condiciones para retornar a las aulas en Capital en el mes de agosto, al igual que en los centros urbanos y sigue en estudio la posibilidad de que las escuelas rurales sean las primeras en volver al sistema presencial.



Turismo interno

El gobernador habló sobre empezar a delinear un protocolo para motorizar el turismo dentro de la provincia. “Solicitamos a distintos intendentes que se adhieran a la iniciativa y que comencemos a hacer algo con el potencial turístico”, dijo.



Aclaró de todas formas que sólo se permitirá el turismo entre localidades “que nunca tuvieron circulación viral”, es decir, “zonas blancas”.



Al referirse a las actividades del turismo interno el gobernador Valdés expresó que “vamos a ejecutar un protocolo, sobre el turismo y que habíamos solicitado a los intendentes municipales para que adhieran a un programa” y que tiene que “ver con todas las personas que viven en Corrientes quieran hacer un poco de turismo interno para que de esa manera podamos potenciar algo lo turístico de zona blanca a zona blanca”.



En este mismo sentido, Valdés remarcó que “tendrán que solicitar permiso virtual en nuestra página de gobierno y de esa manera junto con los intendentes vamos a tratar de reactivar el turismo” pero aclaró que “es para las zonas blancas que nunca tuvieron circulación viral exclusivamente y de esa manera podamos saber de dónde vienen y tengamos la debida autorización”.



Luego, detalló las localidades en donde se reactivará el turismo interno: Paso de la Patria, Santa Ana, Itatí, Itá Ibaté, Yahapé, Ituzaingó, Bella Vista, Goya, Esquina, Mburucuyá, Loreto, San Miguel y Concepción, a las que pidió se vayan preparando y adecuando a los protocolos de seguridad de rigor ante la emergencia sanitaria.



“En materia turística nosotros presentamos nuestro plan de reactivación y esto es un primer paso como para que podamos tener algo de movimiento ya que el turismo es muy activo en nuestra provincia”, enfatizó Valdés.



Situación epidemiológica

“Ayer tuvimos una novedad en Alvear, donde una persona proveniente de Buenos Aires tenía Covid positivo. Esa persona está aislada y un equipo de salud se encuentra trabajando en la localidad”, comenzó diciendo Valdés y precisó que se decidió poner a Alvear en fase 3 a la espera de establecer los nexos epidemiológicos y determinar qué personas deberán aislarse preventivamente.



Con respecto a Goya y Saladas, dijo que ambas están en fase 5 y que se trabaja para reforzar el sistema de entrada a la provincia en Mocoretá, una zona con mucho movimiento. “Estamos en contacto permanente y a disposición de los intendentes ya que la problemática así lo amerita”, manifestó el mandatario.



“Inauguramos el Hospital de Campaña, con todas las camas y respiradores disponibles”, prosiguió. Sobre el paciente que está internado en el Hospital Llano, informó que, aunque sigue en grave estado, se le nota una leve mejoría. “Se encuentra estable, tenemos la esperanza de que salga adelante”, puntualizó.

Teleconferencia con el ministro Trotta



Por otro lado, Valdés se refirió la charla por zoom que mantuvo esta mañana con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta y con otros gobernadores y al respecto dijo: “Analizamos la situación educativa. Siempre con el objetivo primordial de proteger la salud de alumnos, tutores y docentes, evaluamos los protocolos del futuro regreso a las aulas”, sostuvo el gobernador sobre el contacto con el funcionario nacional.



En tanto, señaló que “entre las provincias menos afectadas por el virus y hubo una interconsulta con los gobernadores por la posibilidad de que regresen o no las clases en la provincia de Corrientes” y sabemos que “es una de las provincias que tiene un buen manejo de la situación y por eso se comenzó a analizar el protocolo en las zonas rurales”.



En Capital y conglomerados urbanos, las clases no volverían en agosto

En cuanto a la situación actual el primer mandatario remarcó que “nosotros no podemos imaginar cómo vamos a estar de acá a 30 días por lo tanto a principio del mes de agosto, no vamos a estar iniciando ninguna de las clases y en ningún tipo de niveles” y a continuación expresó que “vamos a estar pasando para el análisis después de las vacaciones y pensaremos en esto para después del 1 de agosto pero es sumamente difícil que comiencen tanto en Capital como en las zonas de conglomerados urbanos, en cualquier de los niveles en forma presencial”.



En este contexto, el Gobernador remarcó que con el Ministerio de Educación se analizarán las medidas que sean propuestas, y con el mejor de los criterios se determinará la concurrencia o no de los alumnos a las instituciones. En caso de que se vuelva a clases se tomarán todas las medidas necesarias para que sea con seguridad, y con todos los protocolos que se deban aplicar.



“Debemos estar seguros y tener las condiciones necesarias para que podamos volver a clases presenciales, y de que estemos seguros de que no hay riesgos para las familias ni los niños”, subrayó el mandatario.



Por lo tanto, el jefe del Ejecutivo Provincial puso de relieve que “se va a seguir con la misma metodología finalizado el receso de invierno, por lo menos los primeros 15 días con total normalidad”, porque considera que “en las grandes ciudades está complicado el regreso a clases”. Además, informó que después del 1 o 2 de agosto se anunciará cuál es la nueva situación la provincia de Corrientes con respecto a este tema.

Las escuelas rurales serían las primeras



Sobre el regreso a las escuelas en las zonas rurales Valdés indicó que “tiene que ser optativo nunca obligatorio, atendiendo cada una de las situaciones de las familias y de los chicos de cada zona rural”, y enfatizó que “no se tiene que utilizar el transporte interdepartamental, por eso debemos pensar que estas clases no sean de concurrencia presencial obligatorias”.



El gobernador describió que “en esas escuelas, hay personal único, con chicos que viven en el campo y no hay conectividad y por eso necesitan tener una actividad presencial” con respecto a las escuelas rurales de nivel secundario destacó que “es donde hay dos o tres docentes con colegios de hasta 40 chicos, las escuelas de secundarias de las familias agrícolas y donde están por terminar sus actividades, las escuelas agrotécnicas, las extensiones áulicas son cuestiones que se están analizando esa posibilidad”.

“Estamos evaluando y consideramos que de darse la vuelta a clases serían en primer lugar en las zonas rurales, ya que los alumnos se les dificulta tener acceso a las plataformas virtuales, y además, cumplimentando los protocolos vemos factible que así sea”, aseveró el gobernador.

Mantener todas las precauciones



Por otra parte, recordó a la población que “la situación es complicada en el AMBA y en los países aledaños, así que debemos tener la mayor de las precauciones”, y añadió que “no hay que subestimar el momento que estamos viviendo, hay que evitar la aglomeración de personas, y permanecer en las casas el mayor tiempo posible. También el uso del barbijo es fundamental para combatir la pandemia”.

Se mantiene la prohibición de practicar deportes en equipo



Sobre el regreso de los deportes en equipo, Valdés dijo: “Sabemos que es necesaria la práctica deportiva pero no podemos habilitar en estos tiempos los deportes de contactos como fútbol o básquet, por eso recomendamos que no se utilicen los clubes porque son lugares de mucho contacto”.

Reuniones sociales y de culto



“Solo veinte personas están habilitadas para reuniones de cultos. Para reuniones de amigos ni familias los fines de semanas, mantengamos los encuentros de hasta diez personas y respetemos esas disposiciones a rajatablas”, afirmó Valdés y acotó que “tanto sábados como domingos, mantengamos los números de personas permitidos, ya que cualquier irresponsabilidad la vamos a pagar muy caro”.

Mantener la responsabilidad social



Al mismo tiempo, se dirigió a las familias para que presten atención y no cometan estos tipos de errores y declaró: “Solamente si los correntinos seguimos las instrucciones del Comité de Crisis, de los especialistas en infecciones, y agentes de salud podremos continuar con las actividades remuneradas, económicas, comerciales, deportivas, como hoy que estamos disfrutando de este esfuerzo colectivo”.

Y por último, se expresó diciendo que “con responsabilidad saldremos adelante, seguimos batallando contra el Covid-19, no bajemos los brazos”