La semana anterior se conoció la noticia de que Ignacio Farías jugador de Comunicaciones bue becado por la ADC para cursar sus estudios en la Universidad Siglo XXI. Actualmente se encuentra en Rio Cuarto y hablamos con él para conocer detalles de esta nueva oportunidad que se le abre.

¿Cómo recibiste la noticia de la beca?La verdad es que me puse muy contento cuando recibí la noticia de la beca. Tanto yo como mi familia lo vimos como algo muy positivo porque hoy en día soy un deportista que viaja todo el tiempo y para poder estudiar lo tenés que hacer si o si a distancia, así que esto es algo que lleva un esfuerzo económico. Si bien lo estábamos por hacer con mi familia gracias a Dios llegó esta beca.





¿Ya comenzaste a estudiar?Sí, prácticamente recién arranco, voy por el ciclo 1B. La verdad es muy importante haber arrancado.¿Qué significa para vos podes estudiar mientras desarrollas tu carrera como basquetbolista?Yo lo tomo como un desafío, el poder estudiar mientras me intento desarrollar como basquetbolista. Es algo que me lleva a tomar otras decisiones, como mejorar mis horarios, poder acomodarme cuando vuelva la competencia entre el estudio y los entrenamientos.



¿Por qué elegiste comercialización para tu futuro?

Porque es una carrera importante para el futuro. Es Comercialización y Licenciatura en Marketing, es algo que va creciendo. Hoy la mayoría de las ventas se hacen on line y eso es algo que va a seguir creciendo en el futuro. Además porque es algo que me gusta y por eso lo elegí.



¿Cómo vivís estos días de cuarentena?

Estos días los estoy pasando muy tranquilo con mi familia, acá en Rio Cuarto estamos en la fase de distanciamiento social lo que es un gran avance pero a su vez es algo que nos puede jugar en contra porque la gente deja de cuidarse o no tiene las mismas precauciones que tomaba durante la cuarentena.

Más allá de todo esto queremos volver al Club a los entrenamientos porque ya se extraña.



¿Qué actividades relacionadas al básquet podes hacer?

La verdad que no mucho, tengo un aro en el galpón de mi viejo donde tiene su transporte y tiramos ahí con mi hermano pero ya dejamos de tirar porque se estaba aflojando todo así que antes de hacer una macana lo dejamos de usar.

Pero estoy saliendo a correr y haciendo los trabajos que nos manda el profe Claudio (Alvarez) que la verdad se valora mucho porque más allá de que estemos en cuarentena, tanto Claudio, Héctor, Jorge y Gustavo, no dejaron de hacer su trabajo con nosotros.



¿Estás recuperado de la lesión de la rodilla?

La cuarentena me vino bien, porque me ayudó a ponerme de la mejor manera, Héctor hizo un buen trabajo conmigo lo que me ayudó bastante y en este tiempo que estuvimos parados fue clave y la verdad que me siento muy bien. No siento dolores ni molestias. Salgo a correr y todo se da naturalmente como si no me hubiese pasado nada.



¿Seguís en contacto con tus compañeros del Club?

Si, los chicos de la Liga de Desarrollo son amigos así que estamos en contacto permanente, averiguamos como estamos cada uno, charlamos un poco.



¿Qué esperás para el futuro?

A nivel deportivo que todo vuelva a estar como estaba. Que podamos volverá entrenar en Mercedes algo que será clave porque influye mucho en cada uno y después que se pueda reanudar la Liga de Desarrollo. En la vida que todo mejore, hay que seguir teniéndole respeto al virus hasta tanto surja una vacuna pero no

por eso hay que dejar de hacer cosas, dependiendo como sea la fase en la que esté la ciudad. Siempre valorando la familia que es lo más importante que tenemos