Una vecina del Barrio Recodo se siente discriminada por el Gobierno Municipal de Mercedes Sandra Gómez vive en un horno junto a su hijo y a su madre de 65 años de edad.





La madre recurrió al municipio de Mercedes en busca de asistencia para poder mejorar la calidad de vida, fue muchísimas veces para conseguir que se le construya una pieza y un baño ya que en la actualidad hacen sus necesidades en un balde plástico una situación muy lamentable que atraviesan algunos Mercedeños.

Sandra Gómez también comento que desde que va al municipio nunca logro que el intendente la reciba, siempre la filtraron y hasta la fecha nadie se ocupó en atender su caso, “no entiendo porque este gobierno no me ayuda, veo fotos y a muchos funcionarios en inauguración de viviendas la verdad que me duele profundamente lo que hoy me hacen estas autoridades”Quizás el Intendente Diego Caram, el secretario de Gobierno Julio Galarza, y otros funcionario de esta gestión sepan ser solidarios y se ocupen de aquellos que es importante, a la fecha no he tenido vista de ninguna asistente social, y mama es una persona de alto riesgo y aquellos que están para cuidarnos nos dieron la espalda.Quiero que al menos que esta nota le ablande el corazón a estas personas me canse de ir y venir al municipio tengo dignidad y no es justo que por mi condición de ser mujer me hagan esto agrego en la entrevista realizada por la 89.5MHz Sandra Gómez .