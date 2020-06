Yo tuve covid19. Me llamo Hernán Ezequiel.

Me recupere y done plasma Lo usan para las personas enfermas de COVID-19 que están graves; me han comentado que está dando buenos resultados.Esta vez fui con menos miedo ????????.





Estaría bueno compartirlo así las personas recuperadas pueden ayudar.Ese plasma se usa para 3 personas

Yo lo hice en el Hemoterapia Hospital de ClinicasMail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verlaTel: (011) 15 3 614 2839Hemoterapia Hospital de Clinicas