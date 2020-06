El doctor Marcelo Hanson que asiste junto a su par doctor Monti a la imputada Lesieux afirmo que es importante tener ante el tribunal a la persona que hizo la denuncia anónima dando inicio a esta causa, este marte es el tercer día de audiencia remarcaba Hanson a este medio.





La acusación es muy extensa y en esto hay que ser muy meticuloso en responder cada uno de los puntos de la acusación y es lo que se ha tratado de hacer para nuestro criterio por ahí reiterativa y sin muchas explicación de cuál era la pregunta en si se basaban en meras apreciaciones de la fiscalía y por suerte el tribunal entendió y llamó al orden en establecer las reglas del procedimiento que son únicamente en esta etapa se pueden hacer preguntas puede el imputado contestarla o no está en su derecho.





Pero para nosotros la señora Lesieux y Corona respondieron todas las preguntas de fiscalía“fue una jornada provechosa para dirimir sobre todo las cuestiones que están en juego y que no es tanto como se exageró en las acusaciones” dijo el doctor HansonEste Marte van a terminar la declaración indagatoria del contador Antonio Moray Mussio, Patricia Yolanda Vera y Sabrina María Lammens si hay tiempo material se citó a tres testigos.Uno de ellos es el testigo que hizo la denuncia anónima de esta causa, no sabemos la forma como lo va a traer el tribunal eso lo quiero dirimir si va hacer por teleconferencia, donde y demás.yo nunca lo vi personalmente se refirió Hanson que además agrego que esta defensa le interesa que el testigo este presente ante el tribunal precisamente para ver la forma de cómo habría obtenido esos datos que aporto en una denuncia anónima y a través del tiempo.El procedimiento nosotros ya lo cuestionamos y lo vamos a seguir cuestionando a lo largo del proceso porque nos pareció que esta causa desde el inicio arranco mal, no se cumplió con la ley administrativa que tiene el procedimiento que tenía que haber seguido en la oficina de anti corrupción no lo hizo no hay dictamen legal en la oficina para el dictamen de la causa y eso nos llama poderosamente la atención respondió Hanson abogado de Angelina Lesieux