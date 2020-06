El gobernador Gustavo Valdés dejó formalmente inaugurado el reasfaltado y señalización de la avenida conocida popularmente como Poncho Verde (desde el Parque Mitre hasta Ayacucho), en la ciudad de Corrientes. Las obras se llevaron adelante mediante el uso de equipamiento adquirido por el Gobierno provincial, destacándose así, el abaratamiento en la ejecución. La iniciativa -tomada desde un primer momento- apunta a ordenar el tránsito en la zona, tratando de minimizar los accidentes. El monto total invertido fue de $ 40 millones.





Gobernador Valdés“Nos propusimos recuperar la capacidad del estado de generar obras públicas por sí mismo y lo hemos logrado”, fueron los conceptos iniciales del gobernador Gustavo Valdés durante la inauguración de la obra vial, acotando que con la compra del respectivo equipamiento, “demostramos que el estado también puede hacer obras de calidad al servicio de los correntinos”.“Tal cual le prometimos a los vecinos al principio de nuestra gestión, comenzamos a reequipar Vialidad Urbana, trabajando en conjunto con el Municipio, también enripiando cuadras”, comentó el mandatario, indicando que “nos dimos cuenta que las cuadras no eran suficientes, que era necesario también construir cordón cuneta y lo hicimos”.

En ese rumbo, destacó el Convenio de Colaboración suscripto oportunamente con el intendente Eduardo Tassano, permitió poner en marcha la Planta de Hormigón de la Ciudad de Corrientes, con lo cual la ciudad “recuperó su capacidad de hacer obras públicas y los resultados están a la vista”.Para Valdés, una de las decisiones importantes que tomó su gestión fue rediseñar el trabajo de la Dirección Provincial de Vialidad, que ya no se abocó exclusivamente a los caminos provinciales, sino que mediante la creación de la división de Vialidad Urbana y con la compra de equipamiento para hacer asfalto, fortaleció la capacidad de trabajo. “Cuando uno recupera un bache en la ciudad con asfalto, le termina poniendo cemento, lo que complica y hace más fea la ciudad. Por eso era necesario trabajar de otra manera y logramos cambiar eso y cumplir en ser más eficientes con nuestras calles”, expresó.“Necesitábamos tener ritmo y volumen de obras y no podíamos quedarnos en promesas ya que el compromiso era trabajar junto al intendente Eduardo Tassano y las promesas se cumplen. Nos comprometimos con los capitalinos y lo estamos cumpliendo”, sostuvo con claridad Valdés, tras lo cual señaló que esta obra demandó una gran inversión en recursos, para lo cual se destinaron 40 millones de pesos. “Tenemos una obra prolija, bien pintada y presentada y nos decimos que linda ha quedado nuestra avenida”, aseveró.En tanto, el mandatario puso de relieve que la labor sigue firme: “Estamos trabajando en otras calles de la ciudad, como por ejemplo en Belgrano, Paraguay, terminamos Lavalle, seguimos interviniendo en avenida Teniente Ibáñez, Sarmiento, Jujuy, con esta modalidad”.Y también, enfatizó que no se trata solamente de ejecutar obras en la zona céntrica, ya que con Vialidad Urbana y la Municipalidad “estamos en cada uno de los barrios de la capital, solucionando el reclamo histórico de mejorar la circulación en las calles”.Para finalizar, afirmó que “acá estamos con hechos y no palabras, juntos Gobierno de Corrientes y Municipio, acá están las obras y vamos seguir trabajando en beneficio de los vecinos”.Repavimentación, señalización y equipamiento propioLa obra de repavimentación con concreto asfáltico constó de una longitud total de 3.000 ml de ancho, con un promedio de 6,20 m de calzada. Las tareas constituyeron en la preparación de la superficie, riego de liga sobre calzada, ejecución base de concreto asfáltico, y de carpeta. Los equipos utilizados fueron una terminadora de asfalto, camión regador, seis bateas de 27 tn de carga, dos compactadores combinados autopropulsados, compresor de aire, tanque cisterna 8 mil litros de capacidad, dos camiones volcadores para el retiro de residuos y retroexcavadora de apoyo en trabajos de retiro de material y limpieza. Cabe señalar que en la ejecución de esta obra se utilizaron 4654 toneladas de mezcla asfáltica.En tanto, la señalización horizontal (sendas peatonales, señales y líneas direccionales) se llevó adelante mediante pintura en caliente (extrusión) en el tramo en el cual se ejecutó la repavimentación con concreto asfáltico (Av. Poncho Verde y Av. Gdor. Pujol E/acceso al Parque Mitre – Av. Ayacucho). La obra contempla la ejecución de: – 1.236,90 m² de sendas peatonales en 18 bocacalles – 65,42 m² de pintura en flechas direccionales, indicando giros y circulación permitida – 663,73 m² de señalización por pulverización indicando delimitación de carriles de esp.= 1,5 mm y ancho de 0,15 m.