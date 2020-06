Hoy miércoles 10 de junio se dio continuidad a la lectura de los requerimiento por la causa municipio de Perugorría, el doctor Monti adelanto que la semana que viene su defendida podría declarar de acuerdo al orden cronológico de la causa.





El acto procesal manejado por el tribunal se desarrolla con absoluta normalidad, simplemente nosotros nos vemos conmocionados por la poca calidad jurídica que tiene el requerimiento por cuestión que no es atribuible al excelentísimo tribunal, sino atribuible a la vergonzosa instrucción que se llevó a cabo durante estos años y a la intervención de fiscalía se pone en duda lo que se ha leído el día de hoy, se ponen en dudas unas series de firmas, nosotros los abogados sabemos que es elemental para ir a consolidar una posición jurídica es tener un peritaje es decir tener una corroboración, en ningún momento en ninguna etapa de este proceso de instrucción no hay ningún peritaje caligráfico por lo menos para determinar la autenticad de esa firma que presumiblemente podrían haber sido falsificadas como dice la fiscalía mencionaba el letrado para DiarioMercedes.COM





También el abogado que asiste a Angelina LESIEUX hizo referencia al mejoramiento en el lugar de detención de su pupila luego de la visita al lugar del magistrado Doctor Muschietti, todavía no pudo mantener el contacto con su hijo menor apunto el doctor Jorge Monti a este medio. Estamos arbitrando y creemos que para la próxima audiencia que será el día Martes esta cuestión se resuelva señalo el abogado.El martes que viene se inicia la etapa procesal de la producción de pruebas propiamente dicha, Angelina LESIEUX cumplió dos años en el mes de febrero por lo que lleva detenida 28 meses una verdadera barbaridad la verdad de los 10 intentos que hicimos para lograr su excarcelación no fueron escuchados argumentando la justicia de que hay peligro de fuga de que se puede entorpecer las cuestiones que estando terminado la instrucción ya no tienen caso menciono el abogado en el segundo día de audiencia