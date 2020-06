Esta mañana el Gobernador Gustavo Valdés, sorprendió a todos cuando contó que había leído la carta de Lucía una nena de Saladas, quien le había pedido la autorización para poder celebrar el Día del Padre con su papá, el cual vive en Capital, solicitud que el mandatario respondió habilitando por ese día los viajes dentro de la provincia a los hijos y padres para que pasen juntos esa fecha. “Soñé que le escribía al Gobernador y cuando desperté lo publiqué en las redes sociales para ver si existía la posibilidad de que Gustavo Valdés la lea, estoy muy feliz”, expresó Lucía.





“El viernes soñé que le escribía al Gobernador por el privado Instagram y le pedía si podía habilitar los colectivos y combis para los padres que tienen familias en Saladas, cuando me desperté le conté a mi mamá y a la noche a mi papá, ellos me dijeron que por qué no publicaba mi sueño en el Facebook para ver si existía la posibilidad de que Gustavo Valdés la leyera”, contó entusiasmada Lucía



Al ser consultada sobre lo que sintió cuando Gustavo Valdés, la mencionó en la conferencia de prensa y que su pedido se haría realidad, la pequeña de 13 años respondió “estoy muy feliz porque podré ver a mi papá, la verdad no pensé que el Gobernador iba a leer mi carta”.