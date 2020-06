Si se nos escapa el nexo epidemiológico no vamos a saber cómo actuar". "Corrientes como cualquier lugar de la provincia puede volver a fase 1. Tenemos que tener mucho cuidado".





"Mi gran preocupación son nuestras fronteras, en Paso de los Libres ingresan 1.000 camiones por día de Brasil"





"El Chaco no nos está informando de los hisopados que realizan a Correntinos ". "Hoy estamos poco conectados con el Chaco pero no hay conexión entre muchas ciudades"



"Los transportes de media y larga distancia no van a estar habilitador por el momento". "Lo que se viene es ver el transporte interurbano, ver esa comunicación de zona blanca a zona blanca"

"Me visitó Ricardo Colombi y dialogamos un montón sobre la situación de la pandemia, la provincia y el país". "En el radicalismo no tenemos grieta"



"En 74 días de pandemia no tuvimos ningún deceso y eso es una buena noticia. Seguimos trabajando para reforzar".



"Estamos abriendo y fue una apertura grande, pero tenemos que volver a trabajar. Estamos tomando medidas pero prohibir actividades no es una situación cómoda".



"No quiero dar marcha atrás con estas medidas porque nos hacen bien como juntarnos con la familia y los amigos, los tenemos que hacer una sola vez por semana".