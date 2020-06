Hay personas que salen a caminar y andar en bicicleta sin usar barbijos este lunes el intendente en una conferencia envió un ultimátum a la comunidad diciendo que mercedes puede retroceder en la cuarentena.







En la conferencia realizada en el salón pedro ferre del concejo deliberante el primer mandatario acompañado de diferentes actores se refirió a la situación actual sobre la pandemia y como los mercedeños se comportaron este último fin de semana y sobre todo observo que prácticamente nadie utiliza el cubre boca y no respeta la distancia.

“no me cuesta nada, y aquellos que me conocen saben que soy capaz de firmar una resolución para que Mercedes regrese a la fase 1 de la cuarentena”, quiero que los ciudadanos tomen conciencia y sean responsables.El primer mandatario ante la situación y para evitar el caos y el descontrol amenazo en retroceder de fase si en mercedes no se actúa con responsabilidad, recibió el apoyo del presidente del concejo deliberante, de la directora del hospital, del presidente de la sociedad rural de mercedes y de la presidente de la asociación del comercio y la industria.El principal problema del intendente Caram es ver como aquellas personas que por cuestiones de salud salen a caminar y a bicicletear lo hacen sin lo debido recaudos ante esta problemática del coronavirus