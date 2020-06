Hay personas, planes sociales que ya no soportan la situación que vienen padeciendo desde el 23 de marzo cuando Mercedes bloqueo todo el acceso a la ciudad, hay un total abandono del mandatario municipal y de todos sus directores.







Desde que un total de 14 persona fueron afectados por la pandemia para trabajar en el ingreso a la ciudad las autoridades municipales no se dignaron a proveerle de los recursos necesarios para poder desempeñar la tarea asignada, en la actualidad ni siquiera cuentan con un lugar para resguardarse están prácticamente desamparados.

Estos planes sociales están muy desmoralizados porque estuvieron allí desde el primer día, con un magro sueldo que ronda entre 6mil a 9 mil pesos, esa situación ha causado un gran malestar porque además del miserable sueldo los directores de área y otros funcionarios de la gestión no trabajan los días viernes, sábado y domingo y están únicamente para las foto.Los ánimos están por el suelo y todo esto indicaría que el personal no va a trabajar de la misma manera, y aun sería peor que el intendente decida renovarlos poniendo a nuevos en el lugar.Una de las personas que estuvo trabajando conto que en la actualidad el personal municipal no cuenta con un botiquín de primeros auxilios afirmo también que en varias oportunidades pudieron hidratarse y comer algo gracias a la colaboración de algunos vecinos.Desde que se implementó el centro de monitoreo a las autoridades no se la ve por el lugar desde su casa controlan al personal señalo una de las personas que estuvo en el acceso norte.

FOTO ARCHIVO