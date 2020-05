Un hombre, un padre abandonado por la gestión municipal a quien ayudo en tiempo electoral se molestó por la destrucción de la gruta hecha para su hijo.

Construyo en el lugar donde su hijo falleció en un accidente trágico una gruta y la gestión del intendente provoco que esta persona haga confesiones pública en un medio radial contando algunas de las prácticas durante campañas electorales.

El único lugar que tenía para recordar a su hijo quedo removido por las maquinas municipales, a pesar del pedido hecho a un amigo con quien trabajo bastante tiempo la orden su cumplió sin tener ningún tipo de contemplación.

Fernández conocido como el gitano brindo una entrevista en los estudios de la 89.5MHz para contar la situación que vivió días atrás cuando le sacaron la gruta construida para su hijo en el acceso norte, con una excusa poco convincente se llevó adelante la decisión.



La construcción estaba muy alejada de la ruta, no molestaba a nadie me dolió mucho la actitud tomada por nuestro intendente se olvidó de muchos favores, también la persona que trabajaba en la cruz gil a quien mucha veces lo asistí y es prácticamente la mano derecha de tape me dio la espalda, me abandonaron conto llorando en la entrevista.



Así mismo el gitano dijo esta gestión se olvida cuando me llamaban a las 2 o 3 de la mañana para salir a romper y a cortar los carteles de los adversarios políticos en época de campaña, tengo muchas cosas para contar.