Los concejales prefirieron homenajearlos mediante una conferencia y negarles una ayuda de 15 mil pesos a los empleados que en tiempo de pandemia trabajan brindando el servicio recolección, entre otras actividades.

Los concejales que integran el bloque oficialista Pablo Romero, Dolores Cabral, Alejandro Difan, Cayetano Avalos, Roberto Sánchez y Adriana Vidal Domínguez optaron en hacer un reconocimiento al personal de una manera muy contradictoria al proyecto presentado por el bloque opositor.

La concejal Adriana Vidal Domínguez en la última sección ordinaria realizada el día viernes expreso: “con la arca flaca del municipio no podemos afrontar el pago a los empleados por eso se buscó la manera de reconocerlos por estar en la primera línea en esta pandemia”.Según el concejal manifestó que el municipio no recibe dinero no tiene suficiente ingreso como para hacer el pago de esa suma propuesta por el bloque opositor, algo realmente vergonzoso las expresiones de Vidal Domínguez.Hay que mencionar que el gobierno municipal recibió una suma importante de dinero en estos últimos meses así lo hizo saber la concejal Belén Gómez jornara en la sección realizada el pasado 15 de mayo.



Una vez más queda evidenciado que no existe solidaridad de este gobierno local y principalmente de los ediles que conforman el oficialismo, prefieren regalarles una torta, medias lunas a pagarles por única vez un plus de 15 mil pesos.