Como fruto del trabajo interdisciplinario entre profesionales de la salud y el apoyo del Gobierno provincial, se oficializó esta mañana –en un acto presidido por el gobernador Gustavo Valdés- la implementación del tratamiento con plasma convaleciente para pacientes con diagnóstico de Coronavirus.

El mismo, está basado en un trabajo de investigación y ensayo clínico local, el cual precisa de donantes recuperados para avanzar con el procedimiento médico en nuevos afectados. El encuentro tuvo lugar en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, donde el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo y el secretario General de Gobernación, Carlos Vignolo

Cabe remarcar, además, la presencia de la directora del Banco de Sangre Central de Corrientes Doctor Luciano Pisarello, Carolina Aromí. Sobre el tratamiento El mencionado procedimiento precisa de la solidaridad como donantes, de los pacientes recuperados de CoVid-19, en función de la recuperación de nuevos afectados, por lo que se remarcó la predisposición de los mismos, ya que ya han sido consultadosEn la oportunidad, además, sedetalló que la provincia de Corrientes es una de las primeras en contar con plasma convaleciente de pacientes recuperados de CoViD-19, como método terapéutico. A la vez, se enumeraron antecedentes en el mundo donde el tratamiento demostró una recuperación considerable en personas contagiadas, en diferentes patologías.

Trabajo interinstitucional El Banco de Sangre Central de Corrientes Doctor Luciano Pisarello, fue designado como responsable y referente regional del Ensayo clínico Nacional para evaluar la seguridad y eficiencia del uso de plasma convaleciente para el tratamiento de pacientes del CoViD -19.

La dirección y coordinación general de este trabajo es el fruto de un proyecto conjunto entre dicha entidad, el Laboratorio Central y el hospital de Campaña Escuela Hogar. Gobernador Valdés Al momento de expresar sus palabras, el gobernador Gustavo Valdés, en primer lugar, agradeció y felicitó por el trabajo que vienen desplegando ante la pandemia, al ministerio de Salud Pública, al Comité de Crisis, al Hospital de Campaña, a los directores de hospitales en el interior preparados para cualquier emergencia, y a todo el personal sanitario en general, que “nos demuestran la fortaleza del sistema de salud en Corrientes”.

También hizo extensivo su reconocimiento a los autores de este “formidable” trabajo de investigación y ensayo, y no quiso pasar por alto ningún nombre, mencionando a Carolina Aromí, María Susana Pisarello, Diego Farizano, a Gerardo Andino, Susana Soto, Gustavo Armoa, Ferdinando Ávalos, Héctor Vila, Carla Zimmerman y a todos los que colaboraron con el proyecto. “A veces faltan recursos, pero sobra corazón y recursos humanos, como vemos en esta investigación; no falta conocimiento ni hombres de ciencia que investigan e innovan en nuestra salud pública”, puso de relieve el primer mandatario correntino. Luego, el gobernador dejó en claro que la “vida nos pone desafíos” y en tiempos de pandemia “surge toda la templanza que vamos teniendo como sociedad”.

A lo que comentó que cuando se recuperó y curó el primer paciente contagiado en Corrientes, de esa familia llegó el llamado de querer donar su sangre. “Nos enteramos de un trabajo de investigación de nuestro equipo y cuando me consultaron no dudé en decir ´vamos para adelante´”, afirmó Valdés. Para el titular del ejecutivo provincial, todo esto es una “muestra cabal de la solidaridad de los correntinos y de quienes padecieron esta enfermedad” que se denota en la cantidad de donantes nuevos que están a disposición, resaltando además que “gracias a Dios, hasta el día de hoy no tenemos pacientes fallecidos en Corrientes”. Convocatoria a donantes “Así como convocamos a los empresarios correntinos a colaborar con la fabricación de los respiradores de transición, hoy llamamos a los correntinos a donar su sangre y acá está Corrientes aportando lo más valioso, que es su sangre”, acotó Valdés, destacando seguidamente que “juntos vamos a poder transitar estos momentos difíciles y contar con todo este equipo de trabajo e investigación nos hace estar un paso adelante: con conocimiento, coraje, voluntad y con la templanza que nos caracterizó a lo largo de nuestra historia”. “En nombre del pueblo de Corrientes les damos las gracias por este aporte a la salud pública”, cerró Valdés.