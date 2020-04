El senador provincial y presidente de la UCR de Corrientes, Ricardo Colombi, se refirió a la flexibilización de la cuarentena obligatoria.

"En Corrientes las medidas que se adoptaron decididas por el gobierno provincial fueron las correctas, todas las actividades y las inversiones fueron coordinadas y direccionadas de la provincia en conjunto con el Ministerio de Salud”, explicó Colombi y destacó que “gran parte de la producción de Corrientes continúa realizando sus actividades”. En este sentido, el ex gobernador, remarcó: “Es una cuestión nacional y mundial, la recuperación va a ser difícil para todos y hasta para los países con otras posibilidades económicas”.

No hay necesidad de la sirena de los bomberos, esto no es un toque de queda y no estamos en época de dictadura





Autoritarismo de algunos intendentes de Corrientes



“Siento autoritarismo de parte de algunos intendentes, si ya tienen toda la ciudad cerrada deben permitir la actividad comercial, están matando a sus pueblos y la semana que viene deberían flexibilizar la cuarentena”, afirmó Ricardo Colombi y enfatizó: “Creen que el pueblo es suyo y deciden por encima de las normas nacionales o provinciales”. “Hay ciertos autoritarismos o excesos de toma de decisiones y si a eso le sumamos que tienen el poder para controlar los precios es una situación muy peligrosa y el personal municipal no está capacitado”.





En la misma línea, manifestó que “no cualquiera puede hacer un control de precios, hay lugares donde a un comerciante se le establece una revisión total o a otro, parcial, en nuestra provincia existen muchos comercios chicos y medianos que no generan el aumento de precios y ya reciben la mercadería con precios diferentes”. Así mismo, replanteó el contexto general: “El combustible está en baja, no hay aumentos de salarios ni de energía, no son las pequeñas empresas o mercados los que generan el aumento”.





“Vamos a sesionar cuando se necesite normativas necesarias para acompañar el Ejecutivo Provincial”, indicó en diálogo exclusivo con Antes que se Imprima y se refirió a la posibilidad de que sean virtuales: “Las sesiones tienen que ser presenciales, es lo más lógico y lo mejor”.



Flexibilización de la cuarentena y economía



“Cada tienda de ropa, casas de respuestos y otros negocios minoristas tienen empleados, hay que buscar la forma de que las actividades vuelvan paulatinamente”, expresó y volvió a reteirar: “La situación nos afecta a todos, la emisión genera inflación, el dólar y el riesgo país se verán afectados en el futuro”. “En Corrientes tenemos la provincia en orden aunque la pandemia es un problema que afecta a todo el país, sin color político y tengo la confianza que todo va a mejorar”.





“El tema de salud es uno y el judicial es otro, no se puede beneficiar o privilegiar por la situación del coronavirus a personas que cometieron un delito”, deslizó su opinión Colombi en referencia la excarcelación de ciertos ex funcionarios a nivel nacional y agregó: “La situación llevan al conflicto, rechazo y repudio de la situación que se enerva” , destacó y mencionó a los incidentes ocurridos ayer en la Unidad Penal N° 1.





Finalmente, rechazó la posibilidad de un impuesto a la riqueza y priorizó otras medidas: “La Reforma Laboral es urgente y un montón de cosas se deben resolver para ser el punta pié inicial para recuperar al país, debemos ser sinceros y abiertos para discutir o no sirve”. “Si no debatimos, vamos a seguir generando más pobreza y gastos productivos y menos inversiones y trabajo”, concluyó Colombi.