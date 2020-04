Se trata Valentín Giménez de villa Rivadavia que sufrió un ACV en el año 2016 y desde ese momento le prometieron hacerle su casa y a la fecha las autoridades municipales se olvidaron de él.

Valentín es una persona mayor de edad que actualmente se encuentra internado en una sala común luego de haber salido de terapia, tiene dos hijos y en la actualidad Calecha vive en una pieza de 3x4mts en condiciones prácticamente deplorable no tiene piso y el baño es una letrina cerrada con plástico.

De acuerdo a lo que conocemos el municipio de mercedes le prometió construirle la vivienda con piso y baño instalado pasaron varios Intendentes y la situación actual de Valentín Giménez no ha mejorado.





Hola Sra Patricia buenos días.

La molesto por este medio ya q veo siempre ud por sus medios ayuda a la gente q más necesita. Paso a contarle la situación d mi padre. El está internado en el hospital en terapia intensiva,desde el día domingo,por causas d convulsiones por una secuela d ACV q lo dejó así desde el año 2016,el no está física ni mentalmente bien no quedó bien d salud desde entonces. Más q nada la molesto para ver si por su medio hay gente d buen corazón q se acerque a su vivienda y vea la situación precaria en la q vive,hace 4 años la gestión d don Víctor le hace su casa d material pero no fué terminada tiene Piso d tierra si pieza la q le realizaron q es d 3x4 mts y su baño d plástico con un poso para sus necesidades,el vive solo hace más d 15 años, solicite la ayuda para condicionar su vivienda con doña Elvira y luego con viviendas el sr Galarza en el 2018-19 pero nunca se pudo realizar hasta hoy,el necesita verdaderamente,está esperando una pensión hace 2 años y 9meses q no sale no cuenta con ningúna ayuda,somos solo 2 hijos q Dada la situación no contamos en lo económico para ayudarlo,si ponemos un no granito d arena para relizarle el piso y su baño Dios los va a bendecir. Mi papá va evolucionando m encantaría recibirlo en su casita como merece vivir un ser humano. El se llama Valentín Giménez domicilio Villa Rivadavia calle J.Alfredo.ferreira al 400mas conocido como calecha