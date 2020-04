Pude ver en las calles a mucha gente usando barbijos estoy muy orgullosa de mi ciudad porque cumple con las medidas preventivas dispuesta por el Gobierno Provincial y recientemente adherida el Municipio.

Hoy estuvimos en el hospital local recorriendo algunos sectores prestamos mucha atención porque hoy dio inicio la entrega de leche muchas de las madres que estaban en la fila tenían barbijos y otras no nos acercamos y le hicimos entrega de protección cubre boca además de explicarle que entre todos debemos cuidarnos esta es la manera de hacerlo.





La diputada Provincial, Doctora Mariel Meza también dijo por la 89.5MHz esta enfermedad es invisible tenemos que estar atentos a toda las medidas de prevención dispuestas por las autoridades sanitarias lavarse las manos con jabón periódicamente y no salir de casa es algo fundamental solo debemos estar circulando cuando vamos a realizar algún trámite tomando todos estos recaudos vamos a combatir el COVID-19, me siento muy orgullosa porque más del 95% usa barbijos esperamos que esto no se corte.