En una pelea entre jóvenes ocurrida por calle Chacabuco el miércoles por la noche quedo dañada una máquina que presta servicio en el plan habitad lo confirmo Martin Leiva a la 89.5MHz.

El doctor Leiva actual encargado del programa plan habitad en nuestra ciudad lamento el infortunio con la máquina, todavía no se hizo la denuncia correspondiente puesto que el dueño de la maquina no se encuentra en nuestra ciudad, antes de viajar a Corrientes la dejo estacionada por calle Chacabuco Y por la pandemia todavía no regresa







Los daños fueron considerables señalo Martin Leiva en la entrevista radial fue un enfrentamiento con piedra entre dos grupos.