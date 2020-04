El oficial oliva hablo con la 89.5MHz y brindo un informe oficial sobre las novedades de esa jurisdicción también se refirió a los disparos en la zona del barrio 2 de abril y comunicaciones.

En barrio comunicaciones desde que comenzó la pandemia no hemos registrado delito contra la propiedad los patrullajes impiden que estos delitos sucedan, en relación a hechos de violencia de género en esa dependencia policial se tomaron tres denuncias que están encuadrada en ese delito la mayoría de ellas por peleas entre mujeres.Nosotros estamos con el patrullaje en todo momento por el decreto presidencial el personal está atento a cualquier situación donde una persona puede estar violando el aislamiento,” quiero aclarar que el aislamiento de la ciudadanía es las 24hs y por ahí el ciudadano cree que la policía trabaja después de las 19hs,”.

Hay personas que hacen reclamos en diferentes medios llamase redes sociales y WhatsApp culpando a comisaria tercera que no trabaja, que no recorre las calles es algo incoherente porque el personal esta en la calle, mucho se comentó sobre los disparos, todos ellos fueron realizados por nosotros en distintas situaciones se tratan de disparos con bala de goma algunos al aire y otros en el suelo.“hacemos estos disparos porque hay personas que no acatan las ordenes y al ver al personal salen corriendo y en algunas ocasiones hasta se enfrentan arrojando diferentes objeto contundente al personal” comentaba el principal oliva.El funcionario se refirió también a una reunión de jóvenes en barrio 100 viviendas en semana santa, un grupo se juntó para jugar a las cartas y lotería llegamos al domicilio y muchos de ellos huyeron hacia la zona de descampado y otros por el patio de los vecinos.Quiero informar también que tenemos inconveniente con el teléfono celular de la comisaria como se trata de una línea de la empresa movistar suele caer la señal y por lógica el vecino que llama no puedo comunicarse, a la ciudadanía le pido que llamen al teléfono fijo que es el numero 0377424090