EN UN MOMENTO HISTORICO EN EL QUE CIERTAS POLITICAS E IDEOLOGIAS TRATAN DE TIRAR PAREJO E IR POR EL MISMO CAMINO CON UN SOLO FIN, APARECE ESTA PERSONA, SI ES QUE SE LE PUEDE LLAMAR ASI,SIN VALORES, SIN CODIGOS, CENSURANDO A MAS DE UN MERCEDEÑO POR NO COMULGAR SU LINEA IDEOLOGICA, COMO SI EN TIEMPO DE CRISIS LOS COLORES POLITICOS TUVIERAN VIGENCIA , ESCUCHE UNA VEZ POR AHÍ DECIR QUE EN MOMENTOS DE CRISIS SALE LO MEJOR Y LO PEOR DE LAS PERSONAS, ESTE ES EL CASO LASTIMA QUE CONOCIMOS LO PEOR ,QUIEN SE CREE ESTA PERSONA PARA DEJAR SIN TRABAJO, EN LA MAYORIA DE LOS CASOS A TRABAJADORES SOCIALES Y MAL REMUNERADOS POR PENSAR DISTINTO, QUIEN SE CREE QUE ES PARA DEJAR SIN COMIDA A ESAS FAMILIAS Y MAS EN ESTE TIEMPO DE CRISIS. DONDE ESTA ESA SOLIDARIDAD QUE SEGÚN USTED PREGON.
NO SE OLVIDE QUE USTED ESTA AHÍ POR QUE LE CEDIERON EL MANDO NO PORQUE LA GENTE LO PUSO AHÍ, ES MOMENTO DE RECONOCER AQUELLAS PERSONAS INVISIBLES QUE HACEN LO BUENO DE SU GESTION, PERO DE USTED NOOO, DEJA MUCHO QUE DESEAR COMO PERSONA Y COMO PRINCIPAL FUNCIONARIO.
TODAS ESTAS CONDUCTAS TAPES, NEGLIGENTES, INRESPONSABLES Y EGOISTA, REPERCUTE EN ESAS FAMILIAS QUE USTED COMO EGOISTA Y COMO SU PROPIO SOBRENOBMRE LO DICE, NO LE INTERESA Y MENOS IMPORTA, PERSONAL CON MAS DE 8 AÑOS DE ANTIGÜEDAD QUE SIN MEDIAR LOS DA DE BAJA.
LOS OJOS DEL MUNDO PONIENDOEN ENFASIS EN ESTA PROBLEMÁTICA DE COMO CAMBATIR UN VIRUS Y VOS PONIENDO ENFASIS DE COMO CAMBATIR AL PERSONAL QUE NO PIENSA IGUAL QUE VOS.
ES LA OPORTUNIDAD PARA CAMBIAR Y QUE CONOZCAMOS EL LADO OSCURO DE ESTA PERSONA, SOLO TRATA DE AHORA EN MAS DE HACER LAS COSAS POR EL LADO DEL Bien, NO TE METISTE SOLO CONMIGO SINO CON MI FAMILIA.
Después de las últimas elecciones “las presidenciales, el gobierno municipal de mercedes comenzó a despedir a los planes sociales, hubo despidos en el área de deporte, guardia urbana municipal y recientemente en esta cuarentena el caso que anterior mente comentamos. ( Dirección de deporte)