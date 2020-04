Este viernes las entidades bancarias atenderán por ventanilla para abonar pensiones jubilaciones y

otra ayuda social de ANSES es importante tener en cuenta que no se realizara otro tramite por lo que no se podrá pagar ningún servicio(agua y luz) en la apertura extraordinaria del banco para los días viernes lunes y martes la atención estará volcada al pago de haberes a todas las personas que no pueden cobrar por cajeros automáticos se debe extremar las medidas de prevención manteniendo una distancia adecuada, efectivos policiales van a desplegar un operativo para hacer cumplir las distancias en las filas.







En contacto con el gerente del banco de corrientes Mario Gonzales informo a la 89.5MHz que a partir de las 7.30 y hasta las 12.30hs será la atención a las personas que lleguen a la entidad para percibir el sueldo por ventanilla.





La sucursal de mercedes entregara números y por una disposición interna solo permitirá el ingreso al interior del banco de 10 personas.





El Dato:

El viernes 3,6 y martes 7 de abril la atención por ventanilla será para

Jubilaciones, Pensiones, Asignación Universal Por Hijo (AUH) Y Prestaciones Por Desempleo.