El Gobierno Provincial avanza en el desarrollo de la infraestructura para atender a los pacientes, que surjan de los contagios del COVID-19, si el virus se extiende sobre los habitantes de la provincia.







En la actualidad el Comité de Emergencia, que viene monitoreando la situación epidemiológica, viene librando una dura batalla para demorar y disminuir el impacto de los contagios, no obstante el mandatario provincial, sostuvo: “no podemos esperar que la situación se instale, tenemos que prevenir, asegurando la infraestructura y el equipamiento necesario, para hacer frente a cualquier contingencia”.Para ello el Hogar Escuela, que ofrece una posición estratégica, es el lugar elegido como Hospital de Campaña, y se acondiciona para ello. El mismo tendrá una capacidad de mil camas, el equipamiento y los insumos necesarios para atender las situaciones que se puedan generar. En el lugar se trabaja contra reloj.

Con el Gobierno Provincial a la cabeza, que creó el Comité de Emergencia para articular las áreas necesarias, libra una dura batalla para evitar la circulación del Coronavirus en la población y disminuir el impacto de los contagios. Hasta la fecha la situación se muestra controlada, pero desde lo más alto del Ejecutivo, entiende que la batalla contra el virus declarado en situación de Pandemia por la Organización Mundial de la Salud –OMS- no admite demoras en ninguno de sus aspectos, uno de ellos es la articulación de la infraestructura, ante un crecimiento importante de contagios, que tarde o temprano, estiman se puede producir.Ante ello el Gobierno avanza en el acondicionamiento del Hogar Escuela, como Hospital de Campaña, el que tendrá mil camas, el equipamiento necesario y los insumos para tratar a los que resulten afectados por los contagios, en sus distintas facetas, es decir los que muestren síntomas leves, algo más agudos y los graves, para los que están previstos los respiradores necesarios.Con la participación de especialistas en Terapia Intensiva y las diversas áreas de epidemiológia, se acondicionan las diferentes dependencias que tendrá el Hospital, como también se han definido los profesionales, tanto del sector médico como de enfermería. Se establecen también los sectores de acceso de los pacientes, la recepción e internación de los mismos.El doctor Valdés, sobre el mediodía se trasladó al lugar, recorrió el mismo, y se mostró conforme con el desarrollo de este Hospital de Campaña, quién a la vez se dirigió a la población, transmitiéndole tranquilidad, pero también reclamando absoluta responsabilidad: “Estamos desarrollando esta infraestructura, que es fundamental ante la situación que vivimos, la idea no es generar alarma, porque si seguimos cumpliendo la cuarentena y las medidas de higiene, seguramente se utilizará parcialmente esta infraestructura, pero nosotros no queremos sorpresas y debemos planificar al máximo”.El mandatario detalló que son 20 mil metros cuadrados, cuya superficie se reestructura, “dejándola en condiciones para contingencias” con espacios para distintos grados hasta llegar a terapia intensiva.“Esta infraestructura sanitaria se agrega a la red hospitalaria, que tiene también buena capacidad y cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a esta problemática, el lugar de referencia sigue siendo el Hospital Llano, por la especialización para hacer frente a esta patología, pero todos los centros hospitalarios están en condiciones de atender estos casos”, añadió Valdés en declaraciones a la prensa que lo acompañó en su recorrida al establecimiento educativo ubicado en avenida Ferré entre Chacabuco y Artigas de la ciudad de Corrientes.Sostuvo luego: “Quiero que la población sepa que vamos a contar con todo lo necesario para hacer frente a cualquier situación que se presente, desde respiradores, insumos y los fármacos recomendados mundialmente para aliviar a cada paciente. Hoy debemos redoblar esfuerzos para mantenernos en nuestros hogares, y seguir con las medidas de higiene, en lo que también actuamos, distribuyendo alcohol y repelente entre elementos”.“Nos estamos preparando por si a acaso, estamos adquiriendo los insumos como para tres meses para mil personas internadas, así que esto se va a convertir en un gran centro de internación”, agregó.A su vez, Valdés prometió que “esto también se va a replicar en el interior, vamos a dar apoyo a los hospitales regionales para que puedan tener mayor capacidad, también, fundamentalmente en Goya, Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres, Santo Tomé, Ituzaingó y todos los otros centros que también se pueden ir destinando desde el área de salud de la provincia de Corrientes con este Comité de Emergencia que conformamos”.En este marco, el mandatario provincial informó que “Nación nos está mandando respiradores y nosotros estamos adquiriendo por nuestro lado, reequipando, gestionando nuevos aparatos, optimizando todo el circuito de respiradores de la provincia”.“Estamos trabajando coordinadamente con Nación y los municipios para que el sistema de salud pueda dar una respuesta adecuada”, indicó.Al respecto, estimó que “para este viernes ya vamos a tener habilitada una parte de este hospital de campaña, vinculado a terapia intensiva, y luego estamos habilitando la otra parte de terapia con respiradores, unos dos o tres días después, porque estamos colocando toda la provisión de gas y mecanismos para los respiradores”.Finalmente, Valdés deseó “no tener que usar este lugar”, destacando que “igualmente estamos preparados para la contingencia”. Y recordó que “hasta ahora el único remedio efectivo contra el coronavirus es el aislamiento preventivo, así que le reitero a la población que tienen que permanecer en sus casas”.