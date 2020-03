Mien­tras se re­do­blan es­fuer­zos en la lu­cha con­tra el bro­te de den­gue y la pan­de­mia de co­ro­na­vi­rus, el go­ber­na­dor Gus­ta­vo Val­dés pre­pa­ra pa­ra hoy a las 10:30 un en­cuen­tro con in­ten­den­tes de to­da la pro­vin­cia y, pos­te­rior­men­te, con em­pre­sa­rios a quie­nes les ha­rá anun­cios de me­di­das com­pen­sa­to­rias, en­tre ellos pró­rro­gas de ven­ci­mien­tos, con es­pe­cial én­fa­sis en las PYME.

Se tra­ta de una cri­sis sin pre­ce­den­tes, que tie­ne un fuer­te im­pac­to eco­nó­mi­co. Es por eso que Val­dés ade­lan­tó que ha­brá reu­nio­nes con in­ten­den­tes y em­pre­sa­rios pa­ra eva­luar más me­di­das. Ra­ti­fi­có tam­bién los in­cre­men­tos sa­la­ria­les anun­cia­dos re­cien­te­men­te. Va­le re­cor­dar que, des­de la Ad­mi­nis­tra­ción Na­cio­nal de Se­gu­ri­dad So­cial (AN­SES) en­via­rán una pri­me­ra cuo­ta de $48 mi­llo­nes, de un to­tal de $586 mi­llo­nes pre­vis­to pa­ra Co­rrien­tes, que sig­ni­fi­ca­rá un ali­vio a las fi­nan­zas, prin­ci­pal­men­te pa­ra aten­der la ca­ja pre­vi­sio­nal.

Val­dés se reu­ni­rá con to­dos los in­ten­den­tes de la pro­vin­cia pa­ra eva­luar la si­tua­ción de ca­da una de ellas y te­ner un pa­no­ra­ma ge­ne­ral. En al­gu­nas co­mu­nas se to­ma­ron me­di­das de au­to­ais­la­mien­to drás­ti­cas, co­mo el cie­rre to­tal de ac­ce­sos.

re­ci­bi­rá a re­pre­sen­tan­tes del sec­tor em­pre­sa­rial y pro­duc­ti­vo pa­ra de­li­ne­ar fu­tu­ras ac­cio­nes. En­tre ellos, asis­ti­rán re­fe­ren­tes de la Fe­de­ra­ción Eco­nó­mi­ca de Co­rrien­tes (FEC), y la Aso­cia­ción de la Pro­duc­ción, In­dus­tria y Co­mer­cio de Co­rrien­tes. “La úni­ca ma­ne­ra de sa­lir bien pa­ra­dos de es­ta si­tua­ción es que, co­mo ciu­da­da­nos, res­pe­te­mos la cua­ren­te­na”, ma­ni­fes­tó en una en­tre­vis­ta ra­dial el Go­ber­na­dor y agre­gó que tam­bién es ne­ce­sa­rio se­guir las re­co­men­da­cio­nes de hi­gie­ne y, en el ca­so del den­gue, lim­piar pa­tios, fu­mi­gar las ca­sas y usar re­pe­len­te.

El Man­da­ta­rio pro­vin­cial di­jo que, en ge­ne­ral, la gen­te es­tá cum­plien­do las pau­tas de ais­la­mien­to. “Si no cum­pli­mos las in­di­ca­cio­nes, es­tos quin­ce dí­as po­drí­an ser más, así que es una res­pon­sa­bi­li­dad de to­dos”, sen­ten­ció. En ma­te­ria sa­ni­ta­ria, in­di­có que se es­tá am­plian­do la in­fra­es­truc­tu­ra de los hos­pi­ta­les y tra­tan­do de ad­qui­rir más res­pi­ra­do­res ar­ti­fi­cia­les. So­bre es­to úl­ti­mo, in­for­mó que es una cues­tión com­ple­ja, ya que, si bien la Pro­vin­cia tie­ne una can­ti­dad óp­ti­ma, an­te si­tua­cio­nes ex­tra­or­di­na­rias co­mo la ac­tual no es su­fi­cien­te. “Hay tres gran­des pro­duc­to­res de res­pi­ra­do­res en Su­da­mé­ri­ca, que pro­du­cen 600 uni­da­des men­sua­les, por lo que no es tan fá­cil con­se­guir­los”. Ade­más, se es­tá fa­bri­can­do y com­pran­do, al­co­hol en gel y re­pe­len­te en gran­des can­ti­da­des, se­ña­ló.

El Go­ber­na­dor fue muy cla­ro al re­mar­car que los au­men­tos sa­la­ria­les anun­cia­dos pa­ra es­te mes se van a cum­plir co­mo es­ta­ban pre­vis­tos, y que no se cor­ta­rá el su­mi­nis­tro de ener­gía eléc­tri­ca por fal­ta de pa­go.