El gobernador Gustavo Valdés recibió al mediodía en su Despacho al procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, quien se encuentra en Corrientes presentando el Programa de Formación en Abogacía del Estado, en el cual se enmarcan futuros convenios que se suscribirán con la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y con el Gobierno provincial, para capacitar a abogados del Estado.

El funcionario nacional contó que aprovechó para dialogar de varios temas con el primer Mandatario, en busca de “puntos de encuentro” a pesar de las diferencias.

Al salir de la reunión, en contacto con la prensa, Zannini informó que “estamos haciendo un Convenio para la educación de los abogados del Estado, ya que la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) tiene una escuela de capacitación”. Relató que “nuestra idea es modificar los planes de estudio para tratar de incluir como temáticas centrales la cuestión de derechos humanos, la cuestión de género y producir a la vez una federalización: trabajar en conjunto con las provincias que tienen una problemática similar a la que tiene la Nación con el manejo de los juicios y los asesoramientos”.

Entonces con las asesorías y las fiscalías de las provincias y con las universidades del interior, “queremos tener estos convenios para compartir cursos virtuales que hace la Procuración del Tesoro y cursos presenciales que se realizarán aquí con profesores locales y de Buenos Aires”, detalló Zannini. Asimismo resaltó que “es una interacción que pensamos nos va a favorecer a todos, donde aprovechamos el conocimiento de las universidades y el trabajo de los abogados que obligatoriamente tienen que defender al Estado” y agregó que “lo vamos que vamos a producir quedará como doctrina, para tener una defensa de excelencia”.

Explicó además que primero se va a firmar un Convenio marco y después “vamos a tratar de pulir un Convenio específico, porque ya tenemos acciones que pueden comenzar pronto como es compartir la escuela virtual que tiene la ECAE de la PTN, y vamos a trabajar para que en este año podamos hacer uno presencial de varios días, en donde no solo intervenga la sede Corrientes de la Universidad, sino también Chaco, Misiones y Formosa”.

Por otra parte, el Procurador del Tesoro de la Nación afirmó que “pudimos hablar de todos los temas” con el gobernador Valdés, “sabiendo cada uno lo que el otro piensa y buscando puntos en común”. Especificó que “hablamos de las preocupaciones que las provincias tienen respecto de lo que debe hacer el Gobierno nacional, tanto en materia de deuda como en materia de ayuda a los ingresos provinciales”.

“Tengo mucho respeto por las situaciones políticas locales, porque sé que tienen que decidirse ahí las cosas sin ningún injerto que se haga desde ningún otro orden”, manifestó el funcionario nacional. Y respecto a las Regalías de Yacyretá, aseguro que “Nación y Provincia tienen que encontrar un punto de encuentro; esto no me compete a mí, en el único caso que me correspondería es si entraran en contradicción, en donde sin dudas vamos a ayudar para que haya acuerdo”.